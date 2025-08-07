تكنولوجيا: ميزات الذكاء الاصطناعي الثورية في كاميرات مجموعة Pixel 10

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شهدنا مؤخرًا سيلًا من التسريبات المتعلقة بعائلة Pixel 10، ركّز معظمها على الجوانب التقنية مثل التصميم والمواصفات الداخلية والأسعار.

لكن يبدو أن الاهتمام بدأ يتحول تدريجيًا إلى الجانب البرمجي، إذ ظهرت الآن معلومات جديدة عن ميزتين ذكيتين في الكاميرا ستظهر لأول مرة مع سلسلة Pixel 10 يوم 20 أغسطس.

أولى هذه الميزات تُدعى مدرب الكاميرا أو Camera Coach. كما يوحي الاسم، ستستخدم هذه الميزة نموذج Gemini لتوجيه المستخدم وتحسين مهاراته في التصوير الفوتوغرافي لحظيًا. ستقترح عليه مثلاً تعديل زاوية الالتقاط، أو ضبط الإضاءة، أو غير ذلك من النصائح الذكية، وذلك بعد أن تحلل المشهد وتقدّم الملاحظات وفقًا لما “تراه”.

الميزة الثانية هي “تحرير الصور بالمحادثة” أو Conversational Photo Editing. وهي تتيح للمستخدم تعديل الصور بمجرد التحدث إلى Gemini أو كتابة التعليمات نصيًا.

يمكن للمستخدم مثلاً أن يطلب تغيير الخلفية، أو تفتيح الصورة، أو إزالة عناصر غير مرغوب فيها. وتهدف هذه الميزة إلى تسهيل تجربة التحرير، حتى لمن لا يملكون أي خبرة مسبقة، إذ يتولى Gemini تنفيذ التعديلات المطلوبة ببساطة.

الجدير بالذكر أن هذه الميزات ستكون حصرية لأجهزة Pixel 10 الأربعة عند الإطلاق، وقد تصل لاحقًا إلى الإصدارات الأقدم من خلال تحديثات Pixel Feature Drop.

كذلك، من المحتمل أن تطرح جوجل ميزة “تحرير الصور بالمحادثة” ضمن تطبيق Google Photos على مختلف الهواتف، لكن بشكل محدود، وربما يكون ذلك مقتصرًا في البداية على المشتركين في خطة Google AI المدفوعة.

المصدر