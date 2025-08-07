تكنولوجيا: الكشف عن تصميم ومواصفات Galaxy Tab S10 Lite عبر منصة Google Play Console

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد سامسونج لإطلاق جهاز لوحي جديد ضمن سلسلة Galaxy Tab، وهو Galaxy Tab S10 Lite، ليضاف إلى طرازي Galaxy Tab S11 وTab S11 Ultra اللذين يتم تطويرهما حاليًا.

ويُتوقع أن يكون S10 Lite خيارًا اقتصاديًا من العملاق الكوري الجنوبي، خاصة بعد ظهوره مؤخرًا في قاعدة بيانات Bluetooth SIG، ما يشير إلى اقتراب موعد الإعلان الرسمي.

والآن، ظهر الجهاز على منصة Google Play Console برقم الطراز SM-X406B، حيث كُشفت من خلال هذا الإدراج عن أبرز مواصفاته وتصميمه.

وفقًا للبيانات، سيأتي الجهاز بشاشة دقتها 1320×2112 بكثافة عرض 240 نقطة في البوصة، ويعمل بنظام أندرويد 15 مع واجهة One UI الأحدث. وقد زُوّد Galaxy Tab S10 Lite بمعالج Exynos 1380، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 6 جيجابايت.

أما من ناحية التصميم، فتُظهر الصورة المرفقة في القائمة الجهاز بحواف سميكة نسبيًا، مع وجود الكاميرا الأمامية في الوضع الأفقي، ما يشير إلى تركيزه على الاستخدام العرضي. وتظهر أزرار الطاقة ومستوى الصوت على الحافة اليمنى للجهاز.

من المتوقع أن يُطلق Galaxy Tab S10 Lite خلال الشهر الجاري، وتشير الشائعات إلى أنه سيضم بطارية بسعة 8000 مللي أمبير مع دعم للشحن السريع بقدرة 45 واط.

من المنتظر أن تكشف سامسونج المزيد من التفاصيل قريبًا، لذا ترقّبوا المستجدات.

المصدر