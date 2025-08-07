تكنولوجيا: تسريب المواصفات الرئيسية لهاتف Moto G06 قبل الإطلاق الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهر هاتف Moto G06 المنتظر في عدد من التسريبات خلال الأسبوع الماضي، والتي كشفت عن خيارات الذاكرة والسعر المتوقع في السوق الأوروبية. والآن، حصل الهاتف على عدة شهادات اعتماد جديدة، ما يشير إلى اقتراب موعد الإطلاق الرسمي.

جاء الهاتف برقم الطراز XT2535 في قواعد بيانات شهادات مثل FCC وTUV Rheinland وUL Demko، بالإضافة إلى منصة Geekbench. وكشفت هذه البيانات أن الهاتف سيدعم الاتصال بشبكات LTE، إلى جانب دعم Wi-Fi مزدوج النطاق وتقنية Bluetooth.

كما أظهرت قاعدة بيانات Geekbench أن الهاتف يحمل الاسم الرمزي “lagos”، ويعمل بمعالج MediaTek Helio G81 Extreme، مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجابايت، إلى جانب نظام تشغيل أندرويد 15 الأحدث.

أما من حيث البطارية، فقد أكدت شهادتا TUV وUL Demko أن الهاتف سيأتي ببطارية بسعة 5100 مللي أمبير، مع دعم للشحن السلكي بقدرة 10 واط. ومن المتوقع أن يتوفر Moto G06 بثلاثة ألوان مميزة ضمن مجموعة Pantone، والتي تشمل الوردي الغامق (Tapestry)، والأزرق المخضر (Arabesque)، والأخضر الفاتح (Tendril)

الهاتف بات جاهزًا تقريبًا للإطلاق، ومن المتوقع أن تكشف موتورولا عنه رسميًا قريبًا.

