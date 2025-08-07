تكنولوجيا: شاومي تؤكد موعد إطلاق Poco M7 Plus بتصميم لافت وبطارية ضخمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شاومي رسميًا عن تفاصيل هاتفها القادم ضمن سلسلة Poco M7، والذي سيحمل اسم Poco M7 Plus، ليكون بذلك العضو الثالث في السلسلة بعد Poco M7 وPoco M7 Pro 5G (المتوفر حاليًا بسعر 240 دولارًا على أمازون).

وأكدت الشركة أن الهاتف سيُطرح رسميًا في يوم 13 أغسطس، وذلك في السوق الهندية بشكل مبدئي، مع عرض ترويجي مخصص تم إطلاقه عبر موقع خاص للهاتف، مما يعزز من الترقب للإعلان الرسمي.

من ناحية التصميم، أوضحت شاومي أن Poco M7 Plus سيُعد من أكثر هواتفها لفتًا للانتباه مؤخرًا، بفضل الجهة الخلفية الفريدة التي تأتي بتصميم بلاط أبيض محاط بتفاصيل لونية بالأزرق والأحمر والبرتقالي.

كما يتميز الهاتف بإطار لامع شبه مسطح، بينما تنحني حواف الظهر بشكل خفيف، ما يمنحه مظهرًا أنيقًا وجذابًا.

أما من حيث المواصفات، فقد زُوّد الهاتف ببطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير، مع دعم للشحن السلكي بقدرة 18 واط. ويضم الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا يُعتقد أنها بزاوية واسعة بدقة 8 ميجابكسل.

ويُرجّح أن يعتمد Poco M7 Plus على معالج Snapdragon 6s Gen 3، كما يُتوقع أن يأتي بشاشة قياسها 6.9 بوصة، وهي نفس المواصفات الموجودة في هاتف Redmi 15 5G، وذلك بسعر يبدأ من أقل من 15,000 روبية هندية (حوالي 171 دولارًا).

المصدر