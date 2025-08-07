تكنولوجيا: تطبيق انستغرام يضيف ميزتي إعادة النشر ومشاركة الموقع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلن تطبيق انستغرام اليوم عن مجموعة من الميزات الجديدة، أبرزها ميزة “إعادة النشر” (Repost)، والتي تُشبه إلى حد كبير خاصية “إعادة التغريد” بمنصة تويتر.

تتيح هذه الميزة للمستخدمين إعادة نشر الريلز والمنشورات العامة من الخلاصة، على أن تظهر تلك الإعادات كمقترحات في خلاصات أصدقائهم ومتابعيهم.

كما تُخصص انستغرام تبويبًا جديدًا على صفحة الملف الشخصي يُعرض فيه كل ما قام المستخدم بإعادة نشره، مما يسهّل الرجوع إليها لاحقًا سواء من قِبل المستخدم نفسه أو من الآخرين.

وتُحتسب الإعادات لصالح صاحب المنشور الأصلي، أي أن الريلز والمنشورات التي يُعاد نشرها تُعرض لمتابعي الشخص الذي أعاد النشر، حتى وإن لم يكونوا يتابعون صاحب المنشور الأصلي. ووفقًا لانستغرام، “هذه فرصة جديدة للوصول إلى جمهور أوسع عند نشر محتوى يستحق المشاركة”.

ويمكن أيضًا إضافة ملاحظة إلى أي إعادة نشر عبر كتابة تعليق داخل فقاعة الأفكار التي تظهر على الشاشة بعد الضغط على أيقونة إعادة النشر.

من جهة أخرى، استلهمت انستغرام ميزة جديدة من سناب شات، وهي خريطة الموقع (Instagram Map). تتيح هذه الميزة مشاركة موقعك النشط الأخير مع الأصدقاء الذين تختارهم. ويمكنك تعطيلها في أي وقت، كما تستطيع فتح الخريطة لمشاهدة المحتوى الذي ينشره أصدقاؤك أو صناع المحتوى المفضلين لديك من أماكن مميزة.

يصف انستغرام هذه الميزة بأنها “طريقة خفيفة للتواصل”، وتكون خاصية مشاركة الموقع مُعطّلة بشكل افتراضي. ويمكنك اختيار من تشارك موقعك معهم (الأصدقاء، قائمة الأصدقاء المقرّبين، أو مجموعة محددة فقط). كما يمكنك منع مشاركة الموقع في أماكن معينة أو مع أشخاص معينين.

وعند تفعيل مشاركة الموقع، يتم تحديث موقعك في كل مرة تفتح فيها التطبيق أو تعود إليه إذا كان يعمل في الخلفية. أما في حال وجود إشراف أبوي مفعل لحساب مراهق، فسيحصل الوالد على إشعار في حال بدأ المراهق بمشاركة موقعه، ويمكنه حينها تحديد ما إذا كان مسموحًا له استخدام الخريطة ومن يمكنه رؤية موقعه.

حتى إن لم تقم بمشاركة موقعك، يمكنك تصفح محتوى تم تحديد موقعه على الخريطة، مثل الريلز والمنشورات والقصص من الأشخاص الذين تتابعهم، إضافة إلى الملاحظات من الأصدقاء المتبادلين.

ويظل هذا المحتوى متاحًا لمدة 24 ساعة، وتجد الخريطة في أعلى صندوق الرسائل الخاصة. هذه الميزة بدأت بالوصول إلى المستخدمين في الولايات المتحدة، وستتوفر عالميًا قريبًا.

أخيرًا، أطلقت انستغرام تبويبًا جديدًا في قسم Reels يُدعى Friends، يعرض محتوى عام تفاعل معه أصدقاؤك أو توصيات من قوائم Blends التي أنشأتها.

وتهدف هذه الإضافة إلى مساعدتك في اكتشاف الريلز التي يُبدعها أو يتفاعل معها الأشخاص الذين يهمّونك. هذه الميزة كانت قد بدأت بالوصول لبعض المستخدمين في وقت سابق من هذا العام، وهي الآن تُطلق عالميًا.

