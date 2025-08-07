تكنولوجيا: مسابقة هواوي XMAGE العالمية للتصوير 2025 بجوائز تتجاوز 650 ألف ريال

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت هواوي عن إطلاق مسابقة XMAGE العالمية للتصوير 2025، وهي مسابقة مفتوحة لعشاق التصوير الفوتوغرافي باستخدام هواتف هواوي، حيث تدعو المصورين من جميع أنحاء العالم سواء هواة أو محترفين للمشاركة بصورهم وفيديوهاتهم المبدعة. المسابقة، التي بدأت في يونيو 2025 بالتزامن مع إطلاق سلسلة HUAWEI Pura 80، تقدم جوائز نقدية تصل قيمتها الإجمالية إلى أكثر من 650,000 ريال سعودي.

تفاصيل المسابقة

الفئات: تشمل فئات جديدة مثل So Far So Close (للتصوير عن بُعد والماكرو)، Good Night (للتصوير الليلي)، وColour & Shade، إلى جانب الفئات التقليدية مثل Faces، A Heartwarming World، Experimental Lab، Storyboard، وAction .

الشروط: يجب أن تكون الصور أو الفيديوهات ملتقطة بهواتف هواوي، دون قيود على تاريخ الالتقاط أو طراز الهاتف. يمكن لأي شخص فوق 18 عامًا المشاركة.

كيفية المشاركة

قم بزيارة الرابط: https://shorturl.at/SsnVO

سجّل باستخدام HUAWEI ID أو حساب Instagram.

ارفع أعمالك قبل الموعد النهائي 15 سبتمبر، مع التأكد من أنها ملتقطة بجهاز هواوي.

سيتم اختيار 1000 عمل للتصفية الأولية، ثم يتم تحديد XMAGE 100 و3 فائزين بالجائزة الكبرى من قبل لجنة تحكيم تضم 9 محترفين، بما في ذلك مصورين حائزين على جوائز عالمية.

منذ انطلاقها في 2017، جذبت مسابقة XMAGE حوالي 5 ملايين مشاركة من أكثر من 170 دولة، بما في ذلك السعودية والإمارات، مما يجعلها واحدة من أكبر مسابقات التصوير بالهواتف الذكية. تسلط المسابقة الضوء على تقنيات XMAGE المبتكرة من هواوي، مثل التصوير الليلي، التكبير البصري، والماكرو، وتوفر فرصة لعرض أعمالك على منصات عالمية.

تدعو هواوي عشاق التصوير للمشاركة في هذه المسابقة المميزة واستغلال فرصة الفوز بجوائز قيمة. شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم وابدأوا بإرسال أعمالكم الإبداعية قبل 15 سبتمبر 2025!