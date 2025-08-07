وست هام يعلن رحيل هدافه التاريخي الجامايكي أنتونيو

الرياص - اسماء السيد - لندن : لن يُجدّد نادي وست هام عقد مهاجمه وهدافه التاريخي الجامايكي ميكايل أنتونيو، بعد 10 أعوام قضاها في صفوفه، وفقا لما أعلنه الخميس صاحب المركز الرابع عشر في الدوري الإنكليزي لكرة القدم الموسم الماضي.

ولم يخض البالغ من العمر 35 عاما أي مباراة مع الفريق، وذلك منذ تعرّضه لحادث سير خطير في كانون الأول/ديسمبر الماضي، مما أدى إلى إصابته بكسر خطير في الساق.

ومن جانبه، أعلن الدولي الجامايكي أنه ينوي العودة إلى الملاعب، لكن ذلك لن يكون مع الفريق اللندني.

ويُعتبر أنتونيو الهداف التاريخي للفريق في الدوري الإنكليزي بتسجيله 83 هدفا في 323 مباراة.

وقال النادي في بيان "سيبقى ميكايل دائما أحد الأعضاء المحبوبين جدا والمحترمين في عائلة وست هام يونايتد".

وأضاف "وكما هو الحال منذ كانون الأول/ديسمبر، سيواصل النادي دعمه ومساعدته في برنامج إعادة تأهيله المتواصل، مقدما له إمكانية الوصول إلى مركز التدريب، المرافق والرعاية الطبية إذا دعت الحاجة".

وأكّد وست هام أنه لا يزال في مفاوضات مع أنتونيو بشأن توليه وظيفة ليس كلاعب في النادي مستقبلا.

وكان الجامايكي جزءا من فريق وست هام المُتوّج بأول لقب للنادي منذ عام 1980، وذلك عندما رفع كأس مسابقة "كونفرنس ليغ" في 2023 على حساب فيورنتينا الإيطالي 2 1.