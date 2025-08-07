الغاني بارتي المتهم بالاغتصاب في انكلترا إلى فياريال الإسباني

الرياص - اسماء السيد - مدريد : أكمل لاعب خط الوسط السابق لنادي أرسنال لكرة القدم الغاني توماس بارتي الخميس انتقاله إلى فياريال الإسباني، وذلك رغم مواجهته خمس تهم اغتصاب في إنكلترا.

وأُفرج عن اللاعب البالغ 32 عاما، الذي ينفي هذه الاتهامات، بكفالة مشروطة في 5 آب/أغسطس بعد مثوله أمام محكمة في لندن بخمس تهم اغتصاب لامرأتين، إضافة إلى تهمة بالاعتداء الجنسي على امرأة ثالثة.

وبموجب شروط إخلاء سبيله، لا يُسمح له بالتواصل مع أيّ من النساء الثلاث، ويجب عليه إبلاغ الشرطة بأي تغيير دائم في مقر إقامته أو سفره الدولي.

وقعت هذه الجرائم المزعومة بين عامي 2021 و2022، عندما كان لاعبا في أرسنال.

ووُجهت التهم إلى بارتي في 4 تموز/يوليو، وذلك بعد أربعة أيام من مغادرة "المدفعجية" عند انتهاء عقده في نهاية حزيران/يونيو.

وأكد فياريال في إعلانه عن انضمام بارتي إلى صفوفه احترامه "للمبدأ الأساس لافتراض البراءة".

وتابع بيان النادي الإسباني الذي سيشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل باحتلاله للمركز الخامس في الموسم المنصرم "يؤكد اللاعب براءته بشدة وينفي جميع الاتهامات الموجهة إليه. وينتظر النادي... قرار القضاء، الذي سيُحدد الوقائع المنسوبة إليه".

من المقرر أن يمثل بارتي أمام محكمة أولد بايلي في لندن في الثاني من أيلول/سبتمبر المقبل.