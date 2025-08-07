سون يغادر توتنهام الى لوس أنجليس الاميركي

الرياص - اسماء السيد - لندن : وقّع الكوري الجنوبي سون هيونغ مين نجم توتنهام الانكليزي مع لوس أنجليس الاميركي، منهيا فترة 10 أعوام بقميص النادي اللندني، بحسب ما أعلن الطرفان الأربعاء.

وبلغت قيمة صفقة انتقال اللاعب الى الدوري الأميركي لكرة القدم 25 مليون دولار أميركي، بحسب ما أفادت به "إي أس بي أن" و"ذي أتلتيك".

وودّع الدولي الكوري الجنوبي توتنهام بالدموع في أمسية مؤثرة في بلده الأحد بعد مباراة ودية أخيرة بقميص النادي الإنكليزي، ذلك بعد أشهر قليلة من قيادته له لإنهاء 17 عاما من الإنتظار للظفر بأول ألقابه في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

يغادر سون النادي اللندني وهو خامس أفضل هدّاف في تاريخه بـ 173 هدفا في 454 مباراة.

وقال جون ثورينغتون المالك المشارك لنادي لوس أنجليس والمدير العام "سوني هو رمز عالمي وأحد أكثر اللاعبين ديناميكية وإنجازًا في كرة القدم العالمية".

وأضاف "نحن فخورون باختياره لوس أنجليس لمرحلة جديدة من مسيرته الاستثنائية".

وأردف "سون يملك عقلية الفوز وهو مُحنَّك وشخصية عالمية، ونحن على ثقة بأنه سيُساهم في الارتقاء بنادينا ويلهم مجتمعنا داخل الملعب وخارجه".

وسيحل سون في لوس أنجليس بدلا من المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو المُنتقل إلى ليل في تموز/يوليو، على أن يتشارك غرفة الملابس مع زميله السابق في توتنهام حارس المرمى الفرنسي اوغو لوريس.

وقال رئيس توتنهام دانيال ليفي "سوني من أعظم اللاعبين الذين ارتدوا قميص ليليوايت الشهير، وقد كان من دواعي سروري مشاهدته على مدار العقد الماضي".

وأضاف "إنه ليس لاعب كرة قدم موهوبًا فحسب، بل هو أيضًا إنسان مذهل لمس القلوب وألهم الناس في جميع أنحاء النادي وحول العالم".