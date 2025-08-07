فرانكفورت يتعاقد مع الياباني دوان قادما من فرايبورغ

الرياص - اسماء السيد - برلين : تعاقد نادي أينتراخت فرانكفورت مع الجناح الياباني ريتسو دوان حتى 2030 قادما من مواطنه فرايبورغ، وفقا لما أعلنه الخميس ثالث الدوري الألماني لكرة القدم.

ودفع فرانكفورت وفقا للتقارير نحو 20 مليون دولار للحصول على خدمات اللاعب الذي التحق بفرايبورغ في 2022، وخاض معه 123 مباراة سجّل خلالها 26 هدفا ولعب 23 تمريرة حاسمة.

وبرز البالغ 27 عاما مع فرايبورغ في الموسم الماضي، بتسجيله 10 أهداف وثماني تمريرات حاسمة، ساهمت في احتلاله المركز الخامس في الدوري المحلي وبلوغه مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

ويُعتبر دوان إلى جانب المهاجم الألماني يوناثان بوركارت قادما من ماينتس، ثاني صفقة كبيرة يُبرمها فرانكفورت على الصعيد الهجومي، سعيا منه لتعويض رحيل المهاجم الفرنسي هوغو إيكيتيكيه إلى ليفربول بطل إنكلترا في فترة الانتقالات الحالية.

وقال المدير الرياضي لفرانكفورت ماركوس كروشه في بيان "أظهر ريتسو دوان جودته العالية في الدوري الألماني على مدار السنوات الماضية ولديه من المهارة ما سيساعدنا على تحقيق أهدافنا".

وخاض اللاعب الذي تكوّن في غامبا أوساكا، 57 مباراة دولية مع منتخب بلاده محرزا 10 أهداف.