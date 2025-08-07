دورة تورونتو: خاتشانوف يُسقط زفيريف ويضرب موعدا مع شيلتون في النهائي

الرياص - اسماء السيد - تورونتو (كندا) : حجز الروسي كارن خاتشانوف، المصنف 16 عالميا، مكانه في نهائي دورة تورونتو الكندية لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب، بإسقاطه الأربعاء الألماني ألكسندر زفيريف المصنف ثالثا 6 3، 4 6 و7 6 (7/4)، ضاربا بذلك موعدا مع الأميركي بن شيلتون المصنف سابعا والفائز على مواطنه تايلور فريتس المصنف رابعا 6 4 و6 3.

وحسم الروسي المجموعة الأولى مستفيدا من كسر إرسال الألماني في الشوط الرابع 3 1، في طريقه للفوز بها 6 3، غير أن زفيريف أعاد الأمور إلى نصابها في الثانية بعد كسره إرسال خاتشانوف في الشوط العاشر 6 4.

وحافظ اللاعبان على شوط الإرسال في المجموعة الثالثة التي أنقذ خلالها خاتشانوف نقطة المباراة في الشوط الثاني عشر 6 6، قبل حجز بطاقة العبور إلى المباراة النهائية بعد الاحتكام إلى شوط فاصل (تاي بريك)، رغم تأخره 1 3 في مستهله قبل حسمه 7 4.

ويخوض البالغ من العمر 29 عاما أول نهائي له في تورنتو، بعدما فشل في مناسبتين سابقتين بعبور الدور نصف النهائي.

وقال الروسي بعد المواجهة التي استمرت نحو ثلاث ساعات "كان عليّ القتال في هذه المباراة وبذل قصارى جهدي. كانت مباراة متطلبة جدا بدنيا وذهنيا".

وتابع خاتشانوف الذي خسر أمام زفيريف في النهائي الأولمبي في طوكيو "خضنا الكثير من المواجهات، وأنا سعيد بالفوز عليه بعد خسارة بعض المباريات السهلة. كانت مباراة اليوم صعبة، وكنت على بُعد نقطة واحدة من الخسارة".

وأضاف "أنا سعيد لأن الأمور سارت في مصلحتي في النهاية".

وأشار إلى أن الأجواء أصبحت متوترة في النهاية "عندما تصل إلى الشوط الفاصل الأخير، عليك تقديم أفضل ما لديك. لا يمكنك إضاعة الوقت والطاقة بأفكار سلبية وإلا ستخسر. لا يمكن التنبؤ بما سيحدث، لكن عليك أن تحاول".

ويخوض خاتشانوف أول نهائي له هذا الموسم بعد خسارته في الدور نصف النهائي في دورتي برشلونة وهاله.

شيلتون يحسم المواجهة الأميركية

في المقابل، حسم شيلتون أول نصف نهائي أميركي خالص في دورات الماسترز الألف نقطة في الأعوام الـ15 الأخيرة، بالغا النهائي الخامس والأهم في مسيرته في دورات رابطة المحترفين.

وحقق المصنف سابعا والبالغ 22 عاما بفوزه على فريتس في نصف النهائي وقبله الأسترالي أليكس دي مينور المصنف ثامنا في ربع النهائي، أول انتصارين تواليا له على منافسين ضمن العشرة الأوائل.

وحسم شيلتون المجموعة الأولى مستفيدا من كسر إرسال مواطنه في الشوط التاسع 5 4، في طريقه للفوز بها 6 4 في 44 دقيقة.

وحقق كسرا ثانيا في الشوط الخامس من المجموعة الثانية 3 2، وحافظ بعد ذلك على تقدمه إلى أن أنهى الأمور في الشوط التاسع بكسر ثالث 6 3.

وعبّر عن سعادته بالقول "أنا سعيد بمستواي وبالطريقة التي أنجزت بها الأمور. شهدت الكثير من التحسن في أدائي هذا الأسبوع. هذا أكثر ما يسعدني، كيف أُنجز الأمور، وقلة ترددي، والطريقة التي أعيد بها الكرات".

وأردف "التغلب على لاعبيْن من العشرة الأوائل تواليا إنجاز عظيم بالنسبة إلي".