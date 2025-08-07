الجيش الإسرائيلي أصدر تهديداً إلى جميع المتواجدين في حييْ الدرج والتفاح بغزة

وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تهديداً إلى "جميع المتواجدين في حييْ الدرج والتفاح في البلوكات 699، 713، 715، 716 في غزة".

وأفاد أدرعي، بأن "الجيش الإسرائيلي يعمل بقوة شديدة في كل مكان ترتكب فيه أنشطة إرهابية ويتم استخدامه لإطلاق قذائف صاروخية باتجاه إسرائيل على كل من لم يُخلِ المنطقة بعد، إخلائها فورًا باتجاه الجنوب نحو المواصي".