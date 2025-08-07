لجنة أمن ولاية الخرطوم تشيد باستجابة قادة التشكيلات العسكرية لإخلائها من المظاهر العسكرية

وقفت لجنة أمن ولاية الخرطوم في إجتماعها اليوم برئاسة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة على البدء الفعلي لتنفيذ قرار إخلاء ولاية الخرطوم من التشكيلات العسكرية.

وأشاد الإجتماع باستجابة قادة التشكيلات العسكرية لقرار الإخلاء وأشارت اللجنة أن الإخلاء يمكن السلطات المختصة من تطبيق خطط تأمين الولاية .

كما قرر الإجتماع دعم وإسناد الجهود المبذولة لإخلاء الولاية من الوجود الأجنبي وطالب الإجتماع بزيادة الآليات والقوى التي تعمل في الإخلاء بغرض إكمال هذه المهمه التي تتعلق ببسط سيادة الدولة وتطبيق القوانين الدولية التي تنظم اللجوء ووضع اللاجئين في معسكرات خارج المدن .

في السياق أقر الإجتماع آلية جديدة لضبط تصاديق ترحيل العفش وسيتم إعلان هذه الضوابط للمواطنين لإتباعها والالتزام بها .

وأثنى الإجتماع على نتائج حملات الخلية الأمنية والشرطة العسكرية والطوف المشترك بتنفيذ حملات ناجحة أسفرت عن القبض علي عدد من المجرمين بحوزتهم مواتر ونحاس وسلاح وأجهزة كهربائية .

حيث بلغ عدد الموانر المخالفة لأمر الطوارئ مائتي موتر تم القبض عليها خلال اسيوع واحد فيما أمن الإجتماع على تكثيف جهود مكافحة المخدرات ودعم الشرطة المجتمعية باستكمال هياكلها علي مستوى المحليات والاحياء السكنية

كما طالب الاجتماع أصحاب المطاعم والكافيهات بشارع النيل أمدرمان الإلتزام بإنهاء انشطتهم في الزمن المصدق به حيث لا تتجاوز الساعة الحادية عشر مساء .

فيما أثنى الاجتماع على جهود شرطة المرور باستكمال مراكز الترخيص في شرق النيل والخرطوم والتي سيتم افتتاحها للجمهور خلال الأسبوع القادم .

واطمأن الإجتماع علي الأوضاع الأمنية بعد إطلاعه علي التقرير الجنائي الذي أشار إلى انخفاض معدلات الجريمة بفضل تطبيق إجراءات منع وقوع الجريمة

سونا