اعفاءات من رسوم السكن والتسجيل بالداخليات لأبناء الشهداء والمشاركين في معركة الكرامة

أشاد بروفيسور أحمد مضوي موسى وزير التعليم العالي والبحث العلمي بقرار الأمانة العامة للصندوق القومي لرعاية الطلاب القاضي بإعفاء أبناء الشهداء والمشاركين مشاركة فعلية من الطلاب في معركة الكرامة بالإضافة إلى أبناء العاملين بمؤسسات التعليم العالي من رسوم السكن العام والتسجيل بداخليات الصندوق.

وقال بروفيسور مضوي الرئيس المناوب لمجلس أمناء الصندوق إن هذا القرار يأتي دعماً وسنداً لأسر الشهداء والمستنفرين الذين قدّموا أرواحهم ودمائهم الطاهرة فداء للدين والوطن، وتكريماً للطلاب الأبطال الذين تركوا مقاعد الدراسة لحمل السلاح دفاعاً عن الأرض والعرض، مؤكداً أنهم يستحقون أكثر من ذلك.

وأثنى لدى لقائه اليوم ببورتسودان بوفد الأمانة العامة للصندوق برئاسة الأمين العام دكتور أحمد حمزة الأمين بالدور الوطني الكبير الذي يلعبه الصندوق، ومساهمته في إعادة إعمار عدد مقدر من الداخليات لضمان استمرار العملية التعليمية، واستقرارها رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

من جهته أعلن دكتور أحمد حمزة عن سعيهم لتكريم طلاب الجامعات المشاركين في معركة الكرامة، بالإضافة إلى الجرحى والمصابين والشهداء وأبناء شهداء القوات المسلحة والمستنفرين المقبولين في القبول العام والخاص، وذلك عبر إدراج طلاب القبول العام الذين شاركوا في معركة الكرامة ضمن المستفيدين من مبالغ الكفالة، وقوائم الدعم النقدي المباشر، بالإضافة إلى إعطائهم الأولوية لفرص التسليف، وإدراجهم ضمن طلاب المشروعات الإنتاجية.

كما وجه بتوفير المعينات الحركية والسمعية والبصرية والأطراف الصناعية لجرحى العمليات من طلاب القبول العام والخاص.

سونا