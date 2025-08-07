شكرا لمتابعة خبر عن السعودية للكهرباء: تركيب العدادات لوحدات الإسكان مستوفية الشروط خلال 3 أيام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت الشركة السعودية للكهرباء، بأنه إشارة إلى المقطع المرئي المتداول لأحد المواطنين فى المدينة المنورة بشأن إيصال الكهرباء لمشروع الإسكان التنموي، تؤكد التزامها الدائم بإيصال الخدمة لجميع المستفيدين فور استکمال المتطلبات والإجراءات النظامية.

‎وقالت الشركة في بيان “إشارة إلى المقطع المرئي المتداول لأحد المواطنين في المدينة المنورة بشأن إيصال الكهرباء لمشروع الإسكان التنموي تؤكد الشركة السعودية للكهرباء التزامها الدائم بإيصال الخدمة لجميع المستفيدين فور إستکمال المتطلبات والإجراءات النظامية – وتوضح الشركة، فيما يتعلق بما ورد في المقطع، أنها نفذت البنية التحتية لجميع الوحدات السكنية مسبقا، إلا أنه لم يتم استيفاء المتطلبات وسداد الرسوم النظامية من قبل الجهات ذات العلاقة بتنفيذ المشروع.

‎وقد اكتملت هذه المتطلبات اليوم 6 أغسطس 2025

‎- وأضاف بناءً عليه، ستباشر الشركة خلال الأيام الثلاثة المقبلة تركيب العدادات وتشغيل الخدمة للوحدات التي استوفت المتطلبات النظامية، بما في ذلك سداد الرسوم.

‎وأكملت “ما الوحدات المتبقية، فسيتم إيصال الخدمة لها فور إنهاء الجهات ذات العلاقة بتنفيذ المشروع ما تبقى من المتطلبات وسداد الرسوم النظامية.”٠