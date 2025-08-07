شكرا لمتابعة خبر عن بعد أكثر من عقدين في السجون الأمريكية: حميدان التركي يعود إلى الوطن .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بعد أكثر من 20 عامًا قضاها في الولايات المتحدة، بدأ المواطن حميدان التركي رحلة عودته إلى أرض الوطن، بعدما صدر قرار قضائي بالإفراج عنه بعد سنوات طويلة قضاها خلف القضبان.

وكان القضاء الأمريكي قد أصدر، في مايو الماضي، قرارًا بالإفراج عن التركي بعد نحو 19 عامًا قضاها في سجون ولاية كولورادو، لتُسقط التهم الموجهة إليه، ويتم نقله إلى إدارة الهجرة والجمارك تمهيدًا لترحيله إلى المملكة.

واستقل التركي طائرة متجهة إلى العاصمة الرياض، وسط ترقب شعبي ورسمي كبير، وتفاعل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تصدّر اسمه قائمة المواضيع الأكثر تداولًا.

وحرصت عائلته على مشاركة مشاعر الفرح والامتنان، حيث كتب ابنه تركي الحميدان عبر منصة “إكس”:”لقد أمر القاضي بالإفراج الفوري عني ورجوعي إلى وطني الحبيب المبارك… بفضل من الله ثم جهودهم الجبارة توصلنا إلى هذا الفرج العظيم”.

وفي مشهدٍ يختصر كل تلك السنين، تداول مغردون صورة رمزية لحميدان وهو “يتقهوى القهوة السعودية” في طريقه إلى المملكة معبرين عن مشاعر الفخر والفرح بعودته.