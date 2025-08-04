ثلاث عوامل قد تُحرّك سوق العملات الرقمية هذا الأسبوع: تعرف عليها

شهد سوق العملات الرقمية تراجع حاد خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث انخفض سعر البيتكوين إلى مستوى الدعم عند 112,000 دولار ثم ارتفع قليلا فوق مستوى 114,000 دولار، وسط تجدد التوترات الاقتصادية وتراجع شهية المخاطرة، خاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” عن رسوم جمركية جديدة بموجب أمر تنفيذي، إلى جانب بيانات ضعيفة من سوق العمل الأمريكي.

Key Events This Week:



1. July S&P Global Services PMI data - Monday



2. July ISM Non-Manufacturing PMI data - Tuesday



3. 10-Year Note Auction - Wednesday



4. Initial Jobless Claims data - Thursday



5. Total of 5 Fed speaker events this week



6. ~20% of S&P 500 companies report… — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) August 3, 2025

يُتوقع أن تستمر التقلبات هذا الأسبوع نتيجة لثلاثة عوامل رئيسية، وهي:

1. تصاعد التوترات التجارية:

فرضت الإدارة الأمريكية رسوم جمركية متبادلة ستدخل حيز التنفيذ في 7 أغسطس، بينما تستأنف المحادثات التجارية مع الصين قبيل مراجعة رئيسية مرتقبة في 12 أغسطس.

عودة هذه التوترات إلى الواجهة قد تزيد من الضغوط على الأسواق المالية وتقود إلى تحركات حادة في أصول المخاطرة، بما في ذلك العملات الرقمية.

2. بيانات اقتصادية مؤثرة:

تترقّب الأسواق صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات للخدمات من “ستاندرد آند بورز” ومعهد إدارة التوريدات (ISM)، والتي ستعكس حالة الاقتصاد الأمريكي.

تأتي هذه البيانات بعد تقرير وظائف أضعف من المتوقع، ما يزيد من احتمال تباطؤ النمو الاقتصادي.

كما يُتابع المستثمرون عن كثب كلمة رئيس الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول”، خلال المنتدى السنوي للسياسة النقدية في “كانساس سيتي”.

أي تلميحات بشأن خفض محتمل لأسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل قد تؤثر مباشرة في تحركات السوق.

3. موسم الأرباح وبيانات البطالة:

مع وصول موسم أرباح الشركات إلى ذروته، تتركز الأنظار على تقارير مرتقبة من شركات مثل “بالانتير وإيه إم دي”.

وقد تؤدي نتائج هذه الشركات إلى زيادة تقلبات السوق، خاصة إذا جاءت دون التوقعات.

بالإضافة إلى ذلك، ستصدر بيانات طلبات إعانة البطالة يوم الخميس، وهي مؤشر آخر على حالة سوق العمل الأمريكي.

جميعها عوامل قد تؤثر بشكل أو بآخر على سيرورة الأسواق المالية بما فيها سوق العملات الرقمية المشفرة.

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