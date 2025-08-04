شركة البيتكوين Metaplanet تبدأ أغسطس بأول عملية شراء كبيرة

تام شمس - الاثنين 4 أغسطس 2025 03:33 مساءً - قامت شركة Metaplanet بشراء 463 بيتكوين يوم الإثنين، لتصبح أول شركة مدرجة تستغل انخفاض البيتكوين بنسبة 5% خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقالت شركة الاستثمار اليابانية في بيان لها إنها اشترت البيتكوين (BTC) مقابل 8 مليارات ين ياباني (حوالي 53.7 مليون دولار)، بسعر شراء متوسط يبلغ نحو 115,895 دولارًا لكل بيتكوين. وبذلك ارتفعت حيازتها من البيتكوين إلى 17,595 بيتكوين، تتجاوز قيمتها حاليًا ملياري دولار، مما يجعلها تحتفظ بمركزها كـ سابع أكبر شركة حاملة للبيتكوين في العالم.

ورغم أن Metaplanet قد تكون أول شركة تعلن عن شراء بيتكوين في أغسطس، إلا أن ذلك يأتي بعد أسبوع حافل من عمليات الشراء المؤسسية للعملات الرقمية. ففي الأسبوع الأخير من يوليو، وجدت "كوينتيليغراف" أن 16 شركة أضافت مجتمعة أكثر من 7.8 مليارات دولار من العملات المشفرة إلى خزائنها.

وشهدت منتجات البيتكوين الفورية المتداولة في البورصة في الولايات المتحدة أداءً قويًا خلال يوليو، لكن مع بداية أغسطس سجلت عمليات سحب بقيمة 812.3 مليون دولار، ما يمثل أحد أكبر أيام الخروج في تاريخها.

"Metaplanet" تواصل التركيز على هدف البيتكوين

تعكس عملية الشراء الأخيرة نية الشركة الاستمرار في تراكم البيتكوين، رغم مؤشرات الاقتصاد الكلي الأخيرة التي قد تنذر بتحديات مقبلة. ويقود الشركة سيمون جيروفيتش، وهي الآن في طريقها لتحقيق 8.4% من هدفها المتمثل في امتلاك 210,000 بيتكوين أي ما يعادل 1% من إجمالي المعروض بحلول نهاية عام 2027.

Metaplanet تقتدي باستراتيجية "سايلور" مجددًا

يوم الجمعة، أعلنت "Metaplanet" عن نيتها إصدار أسهم تفضيلية دائمة بقيمة تبلغ نحو 3.73 مليارات دولار، وهي أداة مالية استخدمها مايكل سايلور في شركته "Strategy" لزيادة حيازاتها من البيتكوين إلى أكثر من 628,700 BTC.

وكان سايلور قد وصف أحد إصدارات الأسهم التفضيلية في شركته، الذي يحمل رمز STRC، بأنه "لحظة الآيفون" بالنسبة لها، بعد أن جمعت الشركة من خلاله 2.5 مليار دولار.

وتوفر الإصدارات التفضيلية الدائمة لشركات مثل "Strategy" و"Metaplanet" رأس مال طويل الأجل لتمويل مشتريات البيتكوين دون تخفيف أسهمها العادية أو زيادة ديونها. وستقدم الأسهم التفضيلية لشركة "Metaplanet" عائدًا سنويًا يصل إلى 6%، اعتمادًا على ظروف السوق والطلب من المستثمرين.

شركات مدرجة أخرى تنضم إلى سباق البيتكوين

تأتي "Metaplanet" حاليًا خلف كل من "Strategy"، و"Mara Holdings"، و"XXI"، و"Bitcoin Standard Treasury Company"، و"Riot Platforms"، و"Trump Media" من حيث حجم حيازات البيتكوين، بحسب بيانات موقع BitcoinTreasuries.NET.

ويواصل عدد الشركات المدرجة التي تحتفظ بالبيتكوين على ميزانياتها الارتفاع، حيث وصل إلى 162 شركة، صعودًا من 112 فقط في 26 مايو.