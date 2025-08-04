بلاك روك تستعد لتوسيع هيمنتها في سوق صناديق البيتكوين بعد قرار هيئة الأوراق المالية الأمريكية

تام شمس - الاثنين 4 أغسطس 2025 03:33 مساءً - من المتوقع أن تزداد هيمنة صندوق البيتكوين الفوري التابع لبلاك روك بعد أن رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) حدود المراكز المسموح بها لعقود الخيارات على العديد من صناديق البيتكوين، وفقًا لتقرير صادر عن شركة الخدمات المالية NYDIG.

في تقرير نُشر يوم الجمعة، أوضح غريغ سيبولارو، رئيس قسم الأبحاث العالمي في NYDIG، أن الهيئة رفعت الحد الأقصى لعقود الخيارات من 25,000 إلى 250,000 "لكافة صناديق المؤشرات المتداولة التي تقدم خيارات"، بما في ذلك صندوق iShares Bitcoin Trust المرمزة (IBIT) التابع لبلاك روك، باستثناء صندوق Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund المرمز (FBTC).

وقال سيبولارو: "من المرجح أن يؤدي هذا التغيير إلى توسيع الفارق الكبير الذي يتمتع به IBIT على منافسيه، بينما يضعف من موقع FBTC كثاني أكبر صندوق يقدم خيارات تداول على البيتكوين".

يمتلك IBIT أصولًا تحت الإدارة بقيمة 85.5 مليار دولار، أي ما يعادل أربعة أضعاف FBTC، الذي يحتل المركز الثاني من حيث حجم الأصول عند 21.35 مليار دولار، وفقًا لبيانات CoinGlass.

رفع حدود الخيارات للحد من التقلبات

أشار سيبولارو إلى أن قرار الهيئة برفع حدود مراكز الخيارات على صناديق البيتكوين قد يساهم في تقليل تقلبات الأسعار ويدفع نحو زيادة الطلب على السوق الفوري.

وأضاف: "هذا التغيير يتيح تطبيق استراتيجيات خيارات أكثر عدوانية، مثل بيع خيارات الشراء المغطاة"، وهي استراتيجية يقوم فيها المتداولون ببيع خيار شراء أثناء امتلاكهم للأصل الأساسي، مما يحد من الخسارة المحتملة وأيضًا من الأرباح المحتملة.

تفصيلٌ لحدود الخيارات الجديدة التي وضعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. المصدر: NYDIG

وأشار إلى أن تقلب البيتكوين آخذ في الانخفاض خلال الأشهر الـ12 الماضية، مما يجعل الأصل أكثر جاذبية من منظور التوازن بين العائد والمخاطر، وقد يجذب ذلك رأس مال جديد من محافظ استثمارية مؤسسية تبحث عن توزيع متوازن للمخاطر.

شهد تقلب بيتكوين انخفاضًا خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. المصدر: NYDIG

وتابع: "حلقة التغذية المرتدة المتمثلة في انخفاض التقلبات ثم زيادة الشراء الفوري يمكن أن تصبح محركًا قويًا للطلب المستمر".

موافقات هيئة الأوراق المالية قد تعيد تشكيل السوق

أقرت هيئة الأوراق المالية يوم الثلاثاء مجموعة من الموافقات التنظيمية المرتبطة بصناديق المؤشرات، كان أبرزها الموافقة على آلية الإنشاء والاسترداد العيني (in-kind creation and redemption)، التي تتيح تبادل أسهم الصندوق مقابل العملة المشفرة نفسها بدلًا من النقد.

واعتبر سيبولارو أن هذه الآلية "ميزة محورية" سعى لها مُصدرو الصناديق قبل الحصول على الموافقة، ومن شأنها الآن أن "تُحدث تأثيرات كبيرة على هيكل السوق وإمكانية الوصول للمستثمرين".

قائمة بالتغييرات التي أجرتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية يوم الثلاثاء. المصدر: NYDIG

وأوضح أن المشاركين المعتمدين (APs) وهم المؤسسات المالية التي تتولى عملية إصدار واسترداد أسهم صناديق المؤشرات والذين لا يمتلكون بنية تحتية للعملات المشفرة "من المرجح ألا يتمكنوا من الاستفادة من فرص التحكيم أو تقديم أسعار تنافسية".

وأضاف: "يوجد حاليًا مشاركان معتمدان فقط، Jane Street وVirtu، يمتلكان كيانات مرتبطة بالعملات المشفرة يمكنها تنفيذ كلا جانبي الصفقة. ونتوقع أن تقوم شركات الوساطة التي لا تمتلك قدرات على التعامل مع العملات المشفرة بالاستحواذ أو الدخول في شراكات لمواكبة السوق".