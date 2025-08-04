محلل: الدعم عند 110,000 دولار مفتاح ارتداد البيتكوين في شهره الهابط

تام شمس - الاثنين 4 أغسطس 2025 03:33 مساءً - من المرجح أن يحتاج البيتكوين إلى الحفاظ على مستوى الدعم البالغ 110,000 دولار ليحصل على فرصة لاختبار أعلى مستوى له على الإطلاق من جديد، وفقًا لأحد المحللين، وذلك بعد أن انخفض سعره بنسبة 5٪ خلال عطلة نهاية الأسبوع.

فقد تراجع البيتكوين من حوالي 118,330 دولارًا يوم الجمعة إلى 112,300 دولار يوم الأحد، في بداية هابطة لشهر يُعرف تاريخيًا بأدائه السيئ للبيتكوين.

وقال "توني سيكامور"، المحلل في أسواق IG، لموقع كوينتيليغراف يوم الإثنين، بينما استعاد البيتكوين مستوى 114,800 دولار:

"الكثير سيعتمد على مدى تماسك شهية المخاطرة بعد تقرير الوظائف الأمريكية السيئ يوم الجمعة وتطورات الرسوم الجمركية الجديدة."

وأوضح أن التراجع من أعلى مستوى قياسي خلال عطلة نهاية الأسبوع اختبر مستوى الدعم عند 112,000 دولار وهو أيضًا المستوى القياسي السابق "وكان الهدف المنطقي للتصحيح."

وأضاف:

"إذا استقرت شهية المخاطرة ونجح البيتكوين في البقاء فوق دعم 112,000/110,000 دولار، فبإمكانه إعادة اختبار القمة التاريخية. لكن فوق هذا المستوى يوجد مقاومة شهرية قوية عند 125,000 دولار، ولا أرى محفزًا حاليًا لاختراقها."

وفي حال تراجعت شهية المخاطرة أكثر خلال أغسطس، وانكسر دعم البيتكوين بشكل مستدام، فقد يمتد التصحيح نحو المتوسط المتحرك لـ200 يوم عند 99,355 دولارًا، بحسب سيكامور.

توقعات سيكامور تعكس توقعًا مشابهًا أطلقه "آرثر هايز" يوم الأحد، حيث حذر من أن الضغوط الاقتصادية الكلية قد تدفع بالبيتكوين مجددًا إلى مستوى 100,000 دولار.

أغسطس.. شهر هبوطي للبيتكوين

منذ عام 2013، غالبًا ما يسجل البيتكوين (BTC) خسائر شهرية في أغسطس، وفقًا لبيانات Glassnode.

في عام 2024، خسر الأصل 8.6٪ وهبط إلى ما يزيد قليلًا عن 59,000 دولار، وهي خسارة طفيفة مقارنة بعامي 2023 و2022، حين تراجع بنسبة تتجاوز 10٪ في كل منهما، ليصل إلى 27,300 دولار و19,800 دولار على التوالي.

ويبلغ متوسط الخسائر في أغسطس حوالي 11.4٪، ما يعني أنه إذا تكرر هذا النمط هذا الشهر، فقد ينخفض سعر البيتكوين إلى نحو 105,000 دولار.

مع ذلك، تُظهر الرسوم البيانية استثناءات لهذا النمط في سنوات الأسواق الصاعدة.

البيتكوين تراجع في ثمانية من أصل 12 شهر أغسطس. المصدر: CoinGlass

سبتمبر لا يحمل أخبارًا أفضل

كانت آخر مرة سجل فيها البيتكوين مكاسب في أغسطس خلال سوق 2021 الصاعدة، حين ارتفع بنسبة 13.8٪ ليُنهي الشهر عند أكثر من 47,000 دولار.

ورغم الأداء الضعيف المتوقع، لا يزال هناك أمل بأن يكون عام 2025 عامًا صاعدًا نظرًا لدورة السوق الأربع سنوات.

لكن التوقعات لا تبدو أفضل بالنسبة لشهر سبتمبر، حيث سجل البيتكوين خسائر في ثمانية من أصل 12 شهر سبتمبر سابقًا.

