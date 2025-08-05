تابع الان خبر إجتماع دفاعي أميركي-سعودي يؤكد تعزيز القدرات الذاتية ومواجهة التحديات الإقليمية حصريا على الخليج 365

إجتماع دفاعي أميركي-سعودي يؤكد تعزيز القدرات الذاتية ومواجهة التحديات الإقليمية

ميشيل غندور

يكتب من واشنطن

ذكرت وزارة الدفاع الأميركية أن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية عقدتا يومي 29 و30 تموز/يوليو في البنتاغون الإجتماع التاسع للجنة التخطيط الاستراتيجي المشترك، التي تمثل المنتدى الرئيسي للعلاقات الدفاعية الثنائية. وقد ترأس وكيل وزير الدفاع لشؤون السياسات إلبريدج كولبي الوفد الأميركي، بينما ترأس مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري الوفد السعودي.

وأعرب كولبي بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الأميركية “عن امتنانه للقيادة السعودية، مشدداً على التزام البنتاغون بتعزيز الشراكة الدفاعية الثنائية في ظل قيادة الرئيس ترامب ووزير الدفاع هيغسيث. وشجع كولبي على المضي قدماً في مسار تنفيذ مذكرة النوايا التي تبلغ قيمتها 142 مليار دولار والتي وقع عليها الوزير هيغسيث أثناء زيارة الرئيس ترامب للرياض في العام 2025.

ونوه المسؤولان بالتعاون الدفاعي بين البلدين باعتباره قوة مضاعفة للأمن الإقليمي، واستعرضا فرص تعزيز التعاون.

وتبادل الوفدان وجهات النظر بشأن مجموعة من الأولويات الدفاعية الوطنية والتحديات الأمنية الإقليمية. وأعربا عن دعمهما المستمر والثابت للشراكة طويلة الأمد بين البلدين. كما رحب وكيل الوزير كولبي بالجهود السعودية الرامية إلى تعزيز قدرات الدفاع الذاتي وزيادة المساهمات لتحقيق الأهداف الإقليمية المشتركة.