هل تزوّج رونالدو وجورجينا سرًّا؟ صور جديدة تُشعل مواقع التّواصل

أثارت جورجينا رودريغيز جدلًا واسعًا وفضولًا كبيرًا بين متابعيها بعد أن نشرت مجموعة من الصّور السّاحرة على إنستغرام، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة ومريحة، إلى جانب مقطع فيديو يوثّق لحظات حميمة في مناسبة خاصّة. ولكن ما لفت الانتباه حقًّا لم يكن فقط جمال الإطلالة أو الأجواء الرّومنسيّة، بل تفصيلة واحدة أشعلت وسائل التّواصل: هل تزوّجت جورجينا من كريستيانو رونالدو سرًّا؟

أقامت جورجينا احتفالًا زاخرًا بالصّداقة في فيلّتها الخاصّة، إذ خطفت الأنظار بفستان أبيض مزيّن بنقوش زهريّة ورديّة، بحمّالات رفيعة وقَصّة صدر على شكل قلب، مع كورسيه ضيّق وتنّورة على شكل حرف A. أكمَلت الإطلالة بعقد أنيق، وشعر مموّج منسدل، ومكياج طبيعي محافظٍ على لمسة الفخامة الّتي تميّزها.

علّقت جورجينا على المنشور بعبارة: “صيف مزهر”، وظهر في الفيديو حضورها الموسيقيّ الحيّ مع بناتها وهنّ يغنّين “My Heart Will Go On” لسيلين ديون، مع تعليق مؤثّر: “نحتفل بالصّداقة. من يملك أصدقاء جيّدين، يملك كنزًا.”

انهالت التّعليقات بسرعة، بين من عبّر عن إعجابه بجمالها، وآخرين تغزّلوا ببناتها، لكن أكثر ما أثار ضجة كان الخاتم الذي وضعته جورجينا في يدها والّذي اعتبره كثيرون دليلًا على زواج سرّيّ من رونالدو.

وما زاد من حدّة التّكهّنات كان ديكور الحفل: حديقة مزيّنة بالأضواء، طاولة زهور وشموع وأجواء رومنسيّة، وأفراد العائلة يستمتعون بالموسيقى الحيّة — وكأنّ كل شيء تمّ ترتيبه من أجل مناسبة غاية في الخصوصيّة.

ومن التّفاصيل الّتي لم تمرّ مرور الكرام، صورة لجورجينا وهي تجلس على أريكة بجانب وسادة بيضاء مطرّزة بحرفي “C” و”G” وبينهما قلب، في إشارة مباشرة إلى كريستيانو وجورجينا، وهذاما جعل بعضهم يعتقد أنّ الثّنائي قد احتفل بزفاف سرّيّ بعد علاقة دامت تسع سنوات وأثمرت عن أسرة جميلة.

حتّى الآن، لم يؤكد أيّ من جورجينا أو كريستيانو هذه الشّائعات، لكنّ الصور والأجواء والخاتم كانت كافية لإشعال موجة من التّكهّنات بين متابعيهم الّذين ينتظرون بفارغ الصّبر تأكيدًا أو نفيًا رسميًّا.

فهل كانت مجرّد حفلة صداقة راقية؟ أم أنّنا أمام زفاف الأحلام الّذي تمّ بسريّة تامّة؟