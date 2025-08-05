الأصيل... مسلسل تلفزيوني جسد بطولته طلال مداح

عشق الموسيقى منذ الطفولة والنجاح لدى الجمهور

طلال مداح في الدراما التلفزيونية بـ "الأصيل"

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 12:58 مساءً - يعد الفنانواحداً من كبار القامات الموسيقية في الوطن العربي، وتنوعت إبداعاته ما بين الغناء والألحان، كما يعد الفنان طلال مداح واحداً من رواد الأغنية و، وطوال مسيرته الفنية غنى ولحّن العديد من الأغنيات والتي كان لها إسهام كبير في تطوير الموسيقى والأغنية السعودية والعربية.واحتفالاً بيوم ميلاد الفنان طلال مداح والذي يوافق اليوم 5 أغسطس، نستعرض لكم بداياته الفنية ومسلسلاً تلفزيونياً جسد بطولته أمام عدد كبير من الفنانين.عشق الفنان طلال مداح الموسيقى منذ طفولته والتُراث والموسيقى السعودية بشكل عام، وكان قد وُلد بمدينة مكة المكرمة وعقب ذلك انتقل للعيش بمدينة الطائف.وقد أصدر الفنان طلال مداح أول ألبوم غنائي له عام 1960 والذي جاء بعنوان "سيدي قم"، لتتوالى بعد ذلك إسهاماته ونجاحاته التي ساعدت على تطوير الأغنية السعودية والخليجية، وطوال مسيرته الفنية أصدر ما يُقارب 62 ألبوماً غنائياً تربع من خلالها على عرش الأغنية السعودية والخليجية.وقد حصد الفنان طلال مداح خلال مسيرته الفنية عدداً كبيراً من الجوائز والتكريمات، ومن أبرزها وسام الاستحقاق من الدرجة الثانية من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، وأيضاً التكريم بوسام من الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة، والتكريم من مهرجان الأغنية العربية بالقاهرة عام 1998.عام 1973 قدم الفنان طلال مداح تجربته في الدراما التلفزيونية من خلال مُشاركته ببطولة مسلسل "الأصيل"، والذي جاء من إنتاج التلفزيون السعودي ومن إخراج نور الدمرداش.يُمكنكم قراءة:وشارك ببطولة مسلسل الأصيل عدد كبير من الفنانين من السعودية والخليج ومن أبرزهم لطفي زيني، حسن دردير، الفنان المصري محسن سرحان والفنانة السورية رويدا عدنان.وكان الفنان والموسيقار السعودي طلال مداح قد رحل عن عالمنا في 11 أغسطس عام 2000 عن عمرٍ ناهز الـ80 عاماً، بعد مسيرة فنية وموسيقية أثرى من خلالها الموسيقى السعودية والعربية بالعديد من الألحان التي ظلت حاضرة في قلوب جمهوره ومستمعيه حتى الآن.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»