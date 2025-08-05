الكاميرات تعود لتصوير “الهيبة” بنسخته التركية وسط مغادرة شخصيّة مهمّة بالموسم الثاني

تأكد رسميًّا انفصال الممثّلة التّركيّة، مينا كيليتش، عن مسلسل “المدينة البعيدة”، إذ من المرجّح أن تظهر في بدايات الموسم الجديد لفترة قصيرة قبل أن تغادر الأحداث نهائيًّا، أو قد لا تشارك إطلاقًا في الموسم الثّاني.

في المقابل، ستستمرّ الممثّلة تشاغلا شيمشيك ضمن طاقم العمل، لتلعب دورها في الموسم الجديد من المسلسل الّذي يترقبه الجمهور.

ويُباشر تصوير الموسم الثّاني من “المدينة البعيدة” في الخامس والعشرين من آب/أغسطس الجاري، على أن يبدأ عرض الحلقات الجديدة قبل نهاية شهر سبتمبر، وسط توقّعات كبيرة بموسم أكثر تشويقًا ونجاحًا.

وكان الموسم الأوّل من المسلسل قد اختُتم بنجاح كبير، إذ حقّقت الحلقة الأخيرة نسبة مشاهدة قياسيّة بلغت ١٥.٤٧، إضافة إلى تصدّر الحلقات المراتب الأولى بفارق كبير عن باقي الأعمال الدّراميّة الّتي عرضت في الموسم الدّرامي السّابق. النّجاح الكبير للموسم الأوّل شكّل دافعًا رئيسيًّا لشركة الإنتاج لتجديد العمل لموسم ثانٍ.

الجدير بالذّكر أنّ المسلسل هو النّسخة التّركيّة من المسلسل العربيّ الشّهير “الهيبة”، بعد أن حصلت شركة الإنتاج التّركيّة “القمر” على حقوق العمل من شركة “الصّبّاح” اللبنانيّة، وقامت بإجراء تعديلات دراميّة ليتناسب مع الذّوق التّركيّ، مع المحافظة على عناصر التّشويق والتّصعيد.

وقد لاقت ثنائيّة “جيهان وعليا” الّتي يمثّلها النّجمان سينام أونسال وأوزان أكبابا، إعجابًا واسعًا من الجمهور، وتصدرت قائمة أفضل الثّنائيات الدّراميّة في تركيا لشهر يونيو، متفوقةً على ثنائيّات من أعمال شهيرة أخرى، هذا ما يعكس عمق التّأثير العاطفيّ الّذي تركه المسلسل لدى المشاهدين.