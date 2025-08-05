ثمار رؤية المملكة 2030 تصل منطقة حائل.. تنفيذ جسر جديد يربط شمال المدينة بجنوبها ويقضي على الزحام المروري بنسبة 60%

أعلنت أمانة حائل البدء بتنفيذ مشروع جديد سوف يساهم في حل مشكلة الازدحام المروري بنسبة 60% وهو مشروع جسر الحراج الذي يربط طريق الأديرع بالدائري الشرقي بمدينة حائل، ويمثل هذا المشروع أهمية كبيرة لسكان منطقة حائل وسيعمل على رفع كفاءة التنقل داخل المدينة وتعزيز البنية التحتية وتطوير شبكة الطرق والجسور بالمنطقة بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي ركزت على تطوير وتأهيل شبكة الطرق والجسور في مختلف مناطق المملكة.

ثمار رؤية المملكة 2030 تصل حائل.. تنفيذ جسر جديد يربط شمال المدينة بجنوبها ويقضي على الزحام المروري

قالت أمانة حائل، أن مشروع جسر الحراج الذي يربط طريق الأديرع بالدائري الشرقي بمدينة حائل يأتي ضمن مشاريعها الهادفة إلى تحسين الحركة المرورية ورفع كفاءة التنقل داخل المدينة، وتعزيز البنية التحتية وتطوير شبكة الطرق والجسور.

واوضحت الأمانة أن هذا المشروع يعد أحد الحلول الهندسية التي تعمل عليها الأمانة لمعالجة التحديات المرورية ورفع كفاءة الربط بين المحاور الرئيسية داخل المدينة، وسوف يساهم في تسهيل التنقل بين الأحياء السكنية الواقعة في شرق المدينة وتقليل زمن الرحلة، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، مما ينعكس إيجابًا على راحة السكان والحد من الاختناقات في الطرق الرئيسية.

معلومات عن مشروع جسر الحراج في حائل

كشفت أمانة حائل، أهم المعلومات عن مشروع جسر الحراج الذي بدأت بتنفيذه، وتضمنت المعلومات:

- يمتد الجسر بطول 380 مترًا، وعرض 32 مترًا.

- سيتم تنفيذ المشروع في مدة لا تتجاوز 4 أشهر مع الالتزام بأحدث المعايير الهندسية لضمان جودة التنفيذ وسلامة المستخدمين.

- سيتضمن المشروع تنفيذ أعمال بنية تحتية متكاملة تشمل تحسين تصريف مياه الأمطار، وتركيب إنارة حديثة وتوفير ممرات آمنة للمشاة، بما يحقق أعلى مستويات الأمان والراحة لمستخدمي الطريق.

أهمية مشروع جسر الحراج في حائل

يعتبر جسر الحراج في حائل من أهم مشاريع الطرق والجسور التي تنفذها أمانة حائل، وتكمن أهمية هذا المشروع في التالي:

- سوف يسهم في تحسين الحركة المرورية ورفع كفاءة التنقل داخل المدينة، وتعزيز البنية التحتية وتطوير شبكة الطرق والجسور بالمنطقة.

- سيسهم في تسهيل التنقل بين الأحياء السكنية الواقعة في شرق المدينة وتقليل زمن الرحلة، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، مما ينعكس إيجابًا على راحة السكان والحد من الاختناقات في الطرق الرئيسية.

- سيعمل على دعم التنمية الاقتصادية للمنطقة من خلال تسهيل وصول السكان والزوار إلى المرافق الحيوية والخدمات التجارية، مما يعزز الحركة الاقتصادية والنشاط العمراني في حائل.

- سوف يسهم في تعزيز جاذبية المدينة للاستثمار والسياحة، بما ينسجم مع تطلعات رؤية المملكة 2030 نحو مستقبل أكثر ازدهارًا ونموًا.