سعر الريال مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء في البنوك المصرية

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 5 أغسطس، ارتفاعًا طفيفًا في البنوك المصرية الحكومية والتجارية، ووصل متوسط سعر الصرف للبيع والشراء إلى حوالي 12.92 جنيه. سعر الريال في البنك المركزي سجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في البنك المركزي المصري، 12.90 جنيه للشراء، و12.93 جنيه للبيع. سعر الريال في البنك الأهلي المصري يتداول سعر الريال مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي المصري، اليوم الثلاثاء، 12.90 جنيه للشراء، و12.97 جنيه للبيع. سعر الريال في بنك مصر بلغ سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في بنك مصر، 12.89 جنيه للشراء، و12.97 جنيه للبيع. سعر الريال في بنك الإسكندرية سجل الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في بنك الإسكندرية، 12.93 جنيه للشراء، و12.97 جنيه للبيع. سعر الريال في بنك قناة السويس يتداول سعر الريال مقابل الجنيه المصري، في بنك قناة السويس، اليوم الثلاثاء، مقابل 12.90 جنيه للشراء، و12.99 جنيه للبيع. سعر الريال في البنك التجاري الدولي بلغ سعر الريال في البنك التجاري الدولي، اليوم الثلاثاء، 12.91 جنيه للشراء، و12.96 جنيه للبيع. سعر الريال في بنك فيصل الإسلامي سجل الريال، اليوم الثلاثاء، في بنك فيصل الإسلامي، 12.89 جنيه للشراء، و12.97 جنيه للبيع. سعر الريال في مصرف أبو ظبي الإسلامي بلغ سعر الريال، اليوم الثلاثاء، في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 12.95 جنيه للشراء، و12.98 جنيه للبيع. سعر الريال في بنك الكويت الوطني سجل الريال في بنك الكويت الوطني، اليوم الثلاثاء، 12.82 جنيه للشراء، و12.95 جنيه للبيع. سعر الريال في بنك قطر الوطني يتداول الريال في بنك قطر الوطني، اليوم الثلاثاء، مقابل 12.87 جنيه للشراء، و12.98 جنيه للبيع.