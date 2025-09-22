انت الان تتابع خبر طلبات تطلق خدمة اشتراك talabat pro في العراق لتوفير مزايا حصرية للمشتركين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت طلبات، المنصة التكنولوجية الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إطلاق خدمة عضوية "talabat pro" الجديدة في العراق، لتوفير مزايا حصرية للمشتركين، من بينها الاستمتاع بتجربة توصيل استثنائية ومجانية غير محدودة عبر مجموعة من المطاعم المتميزة وطلبات مارت في حالة الطلب بقيمة 8,000 د.ع، وطلبات مارت والمحلات الأخرى التي هي بقيمة 10,000 د.ع وأكثر، بالإضافة إلى خصومات حصرية تصل إلى 50% على أكثر من 500 منتج في طلبات مارت، وغيرها من العروض الحصرية لمشتركي talabat pro. تأتي هذه الخطوة الطموحة في إطار التزام طلبات الراسخ بتطوير خدماتها باستمرار، وإضافة المزيد من المزايا الحصرية والعروض التنافسية توفر المزيد من التكاليف على المشتركين، وتحقق قيمة مضافة تثري تجربة المستخدمين وتلبي تطلعاتهم.مع talabat pro بإمكان المستخدمين الاستمتاع بخيارات متعددة ومريحة تساعدهم على التوفير:

١- أسعار مناسبة: بإمكان المستخدمين الاشتراك شهريا مقابل 5,000 د.ع أو وفر أكثر مع الاشتراك السنوي بقيمة 42,000 د.ع (ما يعادل 3,500 د.ع لكل شهر).

٢- فترة تجريبية مجانية: بإمكان المستخدمين الاستمتاع بفترة تجريبية مجانية لمدة أسبوعين، مما يتيح لهم فرصة اختبار الخدمة وتقييمها قبل اتخاذ قرار الاشتراك.

٣- توفير أكثر مع باقة العائلة: بإمكان المستخدم مشاركة عضوية واحدة مع حتى ٣ من أفراد عائلته أو أصدقائه مقابل 8,500 د.ع فقط.

٤- مرونة مطلقة: تتميز خدمة "talabat pro" بسهولة الاشتراك والإلغاء في أي وقت مباشرة من خلال تطبيق طلبات، مما يمنح المستخدمين تحكماً كاملاً في اشتراكهم.

وتعليقاً على إطلاق خدمة "talabat pro"، صرح متحدث باسم شركة طلبات قائلاً: "نواصل في طلبات الابتكار بلا توقف لتلبية تطلعات عملائنا ومواكبة التغييرات المتسارعة من حولنا، خدمة "talabat pro" هي جزء من استراتيجية طلبات الشاملة لتقديم خدمات مبتكرة وعصرية مصممة خصيصاً لتناسب نمط الحياة السريع لمستخدمينا".

وأضاف: "خدمة (talabat pro) الجديدة تعكس التزام طلبات بتوفير أعلى مستويات الراحة والمرونة للمستخدمين. وتمثل إضافة نوعية لتجربة العملاء، حيث تمنحهم خيارات واسعة ومزايا حصرية لتوفير المزيد من النفقات لتلبية احتياجاتهم اليومية بكل سهولة ويسر."