ألمانيا تحذر من أي خطوة تتخذها إسرائيل لضم الأراضي المحتلة

القاهرة - كتب محمد نسيم - حذرت ألمانيا، اليوم الإثنين، من أن أي خطوة تتخذها إسرائيل لضم الأراضي المحتلة ستُهدد حل الصراع سلميًا، مؤكدة أهمية البدء بعملية حل الدولتين عبر المفاوضات.

وأوضح وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، أن السبيل الوحيد للخروج من هذا الوضع هو وقف إطلاق النار فورًا وإطلاق سراح جميع الأسرى، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية لسكان غزة .

ويعتزم فاديفول المشاركة في مؤتمر تنظمه المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية حول تعزيز حل الدولتين في وقت لاحق اليوم، وذلك قبل بدء مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم غدٍ الثلاثاء.

المصدر : وكالة وفا