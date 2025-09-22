هنا الزاهد ترد على تهديدات أمير كرارة.. وتكشف عن صورة طفولتها معه

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 سبتمبر 2025 10:03 مساءً - بعد إعلان الفنان أمير كرارة أنه يمتلك صورة قديمة للفنانة هنا الزاهد وهي طفلة في السادسة من عمرها تجلس على ركبته، مهددًا بنشرها بشكل مرح أثناء حلوله ضيفًا في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس على قناة "DMC"، لم ينتظر الجمهور طويلًا ليرى هذه الصورة، لكن ليس على يد كرارة، بل على يد هنا الزاهد نفسها.

هنا الزاهد تنشر صورتها الطفولية برفقة أمير كرارة

https://www.instagram.com/p/DO6WhEJDFiG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DO6WhEJDFiG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DO6WhEJDFiG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

https://www.instagram.com/p/DO4OuvVidAe/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DO4OuvVidAe/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DO4OuvVidAe/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

فيلم "الشاطر"

وفي رد سريع على أمير كرارة، قامتبنشر الصورة القديمة عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، في خطوة ظريفة قلبت الطاولة على تهديد كرارة.ولم تكتفِ الزاهد بنشر الصورة الطفولية فقط، بل أرفقتها بصور حديثة من كواليس فيلم "الشاطر"، وكتبت تعليقًا جمّلت فيه الذكرى: "قولت انزل بالصورة بقى اسفة لـ أمير كرارة.. أبطال فيلم الشاطر ايام الشقاوة فعلاً".يذكر أنقد أشاد خلال هذه الحلقة بالعمل معفي فيلم "الشاطر"؛ حيث قال: "هنا قطعة سكر، تُحب شغلها جدًا ومجتهدة، وأحبت الشاطر بطريقة غير طبيعية، وقدمت تجربة مختلفة دمها خفيف ولذيذ".يمكنك قراءة.. أمير كرارة لـ"الخليج 365": "الشاطر" قريب إلى قلبي.. والكوميديا أصعب من الأكشنيُذكر أنّ فيلم "الشاطر" من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي وبطولة، هنا الزاهد، عادل كرم، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف خالد الصاوي.

وتبدأ أحداث الفيلم مع خروج "أدهم" الذي يُجسد شخصيته أمير كرارة، في رحلة من المغامرة والكوميديا، للبحث عن شقيقه، مستعيناً بصديقه "فتوح" الذي يُجسد شخصيته الفنان مصطفى غريب، وخلال وجودهما في تركيا يتعرف إلى "كارمن" التي تُجسدها الفنانة هنا الزاهد؛ لتغير حياته رأساً على عقب بسبب تلك العلاقة، حيث يخوضان رحلة مليئة بالمطاردات والمواقف الكوميدية.



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»