الحر يقتل 60 ألف أوروبي في 2024

ابوظبي - سيف اليزيد - باريس (وكالات)

توفي أكثر من 60 ألف شخص جراء الحر في أوروبا خلال صيف العام الماضي الذي سجّل درجات حرارة قياسية، وفق ما أفادت دراسة مهمة أمس، في تحذير جديد من التأثير الهائل لتغيّر المناخ على القارة.

وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة في أوروبا بشكل أسرع بمرّتين من المعدل العالمي، أشار الباحثون، ومقرهم في إسبانيا، إلى أن وضع نظام تحذير من الطوارئ يمكن أن يساعد في تحذير الأشخاص الأكثر عرضة للخطر، خصوصاً المسنّين، قبيل موجات الحر الخطيرة.

وأفادت الدراسة التي نشرتها مجلة «نيتشر ميديسن» بأن أوروبا شهدت صيفاً قاتلاً بشكل استثنائي في 2024 مع أكثر من 60 ألف وفاة مرتبطة بالحر، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات على مدى مواسم الصيف الثلاثة الأخيرة إلى أكثر من 181 ألفاً.

وتوصل الباحثون في «معهد برشلونة للصحة العالمية» إلى هذا الرقم عبر تحليل بيانات الوفيات في مناطق في 32 بلداً أوروبياً شملت 539 مليون نسمة.

وقدّرت الدراسة حصيلة قتلى صيف العام الماضي الذي كان الأكثر حراً في تاريخ أوروبا والعالم منذ بدء تسجيل البيانات بـ62775 شخصاً.

ويعتبر هذا العدد أعلى بنسبة 25% من العدد المسجّل في صيف 2023 والبالغ 50798 شخصاً، بحسب أرقام الدراسة التي تمّت مراجعتها مؤخراً.