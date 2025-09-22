تكنولوجيا: شاومي تكشف جدول طرح تحديث HyperOS 3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شاومي برنامج الاختبار التجريبي لتحديث HyperOS 3 المبني على اندرويد 16 في أغسطس الماضي، وبدأت سريعًا في تجنيد مختبرين عالميين. والآن أصبحت الشركة جاهزة تقريبًا لإطلاق النسخة المستقرة، بداية من السوق الصيني.

تخطط شاومي لبدء التحديث المستقر في النصف الأول من أكتوبر 2025 مع سلسلة Xiaomi 15 وRedmi K80، ثم توسع التوزيع تدريجيًا ليشمل الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة التلفاز المؤهلة حتى مطلع 2026.

ومن بين الأجهزة التي ستحصل على التحديث مبكرًا: Xiaomi 15 Ultra، Xiaomi 15 Pro، Redmi K80 Pro، بالإضافة إلى أجهزة أخرى مثل MIX Flip 2 وCivi 5 Pro وXiaomi Tablet 7 Ultra بحلول نهاية أكتوبر.

أما في نوفمبر وديسمبر، فسوف يصل التحديث إلى المزيد من السلاسل مثل Xiaomi 14 وMIX Fold 4 وRedmi K70 وRedmi Note 15، إضافةً إلى الأجهزة القابلة للارتداء مثل Xiaomi Watch S4 وRedmi Watch 5. بينما ستبدأ الأجهزة الأقدم مثل Xiaomi 12 وMIX Fold 2 بالحصول على التحديث في يناير 2026.

وكما جرت العادة، ستصل التحديثات أولًا إلى النسخ الصينية، بينما سيتبعها لاحقًا طرح عالمي وفق جدول ستعلنه شاومي بعد 24 سبتمبر.

المصدر