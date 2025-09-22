تكنولوجيا: إيلون ماسك يؤكد: تسلا تطور سيارة روبوتاكسي مجهزة لذوي الكراسي المتحركة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل تسلا حاليًا على تطوير حل مخصص لذوي الكراسي المتحركة ضمن خدمة سياراتها ذاتية القيادة، بهدف جعل خدمة الروبوتاكسي أكثر شمولًا. يسعى هذا المشروع إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التنقل بسهولة أكبر، دون الحاجة إلى الاعتماد على الغير.

أكد إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لتسلا، هذه الخطة عبر منصة X، بعد أن نشر المستثمر ساوير ميريت خبرًا يفيد بأن الشركة تعمل على توفير رحلات مهيأة ضمن توسع مشروع الروبوتاكسي. وقد أرفق ميريت صورة من تطبيق الروبوتاكسي تُظهر أيقونة “روبوبان” مع توجيه المستخدمين نحو خدمات بديلة توفر خيارات تنقل أكثر شمولًا في الوقت الحالي.

تبرز أهمية استخدام أيقونة “روبوبان” في التطبيق، إذ إن أبعادها وتصميمها يسمحان لها بالعمل كمركبة مجهزة بالكامل لذوي الكراسي المتحركة. ومن شأن هذا الابتكار أن يُحدث فارقًا كبيرًا في حياة أشخاص لا يستطيعون قيادة السيارات بأنفسهم، سواء بسبب الإعاقة أو لأسباب صحية.

ورغم أن خدمات مثل “أوبر” و”ليفت” تقدم بالفعل رحلات يمكن طلبها عبر التطبيقات، إلا أن هذه الخدمات قد تكون غير موثوقة أحيانًا، خصوصًا مع قلة السائقين في المناطق الريفية. لكن ميزة تسلا تكمن في أن الروبوتاكسي يعمل ذاتيًا بالكامل، ما يمنحه قدرة أكبر على توفير وسيلة نقل دائمة ومتاحة في أي وقت، حتى للأشخاص الذين يجدون صعوبة في الحصول على رحلات في المناطق النائية.

المصدر