شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 22-09-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-09-22 10:34AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
حلق سعر الذهب (GOLD) عالياً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليسجل مستويات قياسية جديدة بعدما نجح في اختراق مستوى المقاومة المحوري 3,700$، في ظل استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم على المدى القصير، وقد جاء هذا الصعود بالرغم من استقرار مؤشرات القوة النسبية في مناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما يشير إلى إحكام سيطرة القوى الشرائية على حركة السعر.
