خاص لـ الخليج 365: نجوم الفن في السعودية والخليج ودول عربية يهنئون باليوم الوطني السعودي 95

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 سبتمبر 2025 05:09 مساءً - بطريقتهم الخاصة بالاحتفال باليوم الوطني السعودي 95، شارك عدد من فنانات وفنانين من السعودية والخليج ودول عربية في الاحتفالات باليوم الوطني السعودي الـ 95 للمملكة العربية السعودية، حيث قدَّموا أجمل عبارات التهنئة للقيادة والشعب السعودي بهذه المناسبة العظيمة، وعبروا عما في قلوبهم من حب وولاء لهذا الوطن الغالي، وهذه المناسبة تحل بكل عام يوم 23 سبتمبر، حيث شاركوا "الخليج 365" فيديوهات خاصة قدموا من خلالها تهانيهم للوطن، فلنتعرف إلى الكلمات التي خصوا بها الوطن بهذه المناسبة وماذا قالوا؟

نجدد الولاء عزنا بطبعنا

أبارك للمملكة وأشعر أني جزء منها

منبع الإبداع وسارقة أنظار العالم

البداية كانت مع الفنانة فاطمة الشريف التي عبرت بكلمات جميلة ومعبرة وقصيرة قائلة: في يومنا الوطني 95 نجدد الولاء والوفاء، ونقول عزنا بطبعنا ودام عزك وطناً.أما الفنانة البحرينية هيفاء حسين، هنأت السعودية بيومها الوطني قائلة: "بمناسبهأحب أن أبارك للمملكة العربية السعودية حكومةً وشعباً، على هذا العرس الوطني، وأنا شخصياً كفنانة بحرينية أشعر أني جزء من هذا البلد، فبداياتي في المجال الفني كانت بأعمال في الدراما السعودية، وإلى الآن ولله الحمد، وأحب أن أقول الله يديم أفراحكم إن شاء الله وأن تكونوا بلداً مليئاً بالسعادة والحب والأمان بإذن الله ".ومن الكويت الفنانة نورا بالالف، وجهت رسالة إلى السعودية بهذا اليوم قائلة: "إلى منبع الإبداع، البلد الذي سرق ولفت أنظار العالم، إلى أهلي وحبايبي وشعب المملكة أقول لهم كل عام وأنتم بألف خير، وكل عام والسعودية علامة فارقة في كل المجالات، وكل عام وأنتم أمن وأمان وحب وسلام وعز ورخاء وازدهار وسعادة يا رب، ويدوم عليكم كل هذه النعم الجميلة".

وأكملت نورا بالألف حيث قدمت هدية بطريقتها الخاصة للسعودية بمناسبة اليوم الوطني 95 وغنّت بصوتها الجميل أغنية وطنية بهذه المناسبة وهي مقطع من أغنية "فوق هام السحب" للفنان محمد عبده، ومن كلمات الراحل الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن وتحديداً المقطع الذي يقول: مجدك لقدّام وأمجادك ورا

وإن حكى فيك حسّادك ترا

ما درينا بهرج حسادك أبد

إنتي ما مثلك بها لدنيا بلد

والله ما مثلك بها لدنيا بلد.

إنجازات ونقلة جميلة

يوم وطني سعيد

أتمنى أن تدوم الأفراح

فيما هنأ الفنان المصري محمد عبد الرحمن السعودية باحتفالها باليوم الوطني قائلاً:" كل سنة وأهل السعودية بألف خير، و يارب أيامهم حلوة، وأحب أوجه الشكر للملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله على المجهودات الجميلة والإنجازات التي نراها بالسعودية والنقلة الجميلة الملحوظة التي حدثت وأصبحت محط الأنظار لما وصلت له من تطور في كل المجالات".فيما هنأت الفنانة المصرية ياسمين رئيس السعودية باحتفالاتها باليوم الوطني 95 قائلة: "كل سنة وانتم طيبين وعيد وطني سعيد ".

ومن الإمارات الفنانة شيخة البدر هنأت قائلة" أحب أن أهنئ السعودية حكومة وشعباً وكل المقيمين فيها بمناسبة اليوم الوطني 95، وإن شاء الله دائماً تعيش البلاد أفراح الأعياد وتدوم الأفراح لهم بكل المناسبات السعيدة، وكل عام والسعودية بألف خير ".

قد ترغبين في معرفة شيخة البدر لـ الخليج 365: الشخصية التي سأجسدها بمسلسل كائنات صعبة ومختلفة

احتفال وافتخار بالوطن

تجديد ولاء وانتماء

أما الفنانة العنود عبد الحكيم بكل حماس قالت للوطن بهذا اليوم " اليوم الوطني 95 ليس يوماً واحداً فقط للاحتفال، بل هو افتخار بالوطن الغالي الذي جمعنا تحت راية واحدة وأسس كياناً عظيماً هو المملكة العربية السعودية، ودائماً نشهد تطوراً ومجداً لبلادنا الجميلة، وكل عام نعيش إنجازاً جديداً، والله يديم الأمن والأمان ويحفظ قيادتنا ويحفظ لنا وطننا الغالي".للمزيد من الأخبار: العنود عبد الحكيم لـ الخليج 365: اعتذرت عن التحكيم في مهرجان أفانت وأونا من أجل مسلسل "بنات الوكيل"فيما هنأت الفنانة ندى عبد الحكيم الوطن بهذا اليوم قائلة" اليوم الوطني 95 هو يوم الفخر والعز ونجدد الولاء والانتماء لهذا الوطن، ونحتفل بمسيرة المجد التي بدأها المؤسس واستكملها الأبناء، وأقول من القلب دام عزك يا وطن، وكل عام والمملكة بخير والملك سلمان حفظه الله والأمير محمد بن سلمان حفظه الله بألف خير يارب، وغنت ندى بهذه المناسبة من خلال الفيديو الذي خصت به الخليج 365 أغنية وطنية غناها الفنان عايض وهي من كلمات فهد المساعد واختارت مقطعاً يقول:

كونوا لها فبكم تكون

بلدٌ ثراها من نعيم

قدرٌ لكم أن تُخلقون

عظماء من بلدٍ عظيم

سعوديون يا فخر العرب

سعوديون تاريخ ونسب

وقامت بأدائه بكل حماس وبصوت عذب.

إليكِ هذا الخبر: خاص لـ الخليج 365 ندى عبد الحكيم بعد فوزها بالميدالية الذهبية بالغناء: سعيدة بالتجربة وسأجمع بين التمثيل والغناء مستقبلاً

الوطن بألف خير

فخورة أني سعودية

أما الفنانهنأ الوطن قائلاً: "كل عام والوطن بخير وإن شاء الله يحتفل أبناء أبنائنا باليوم الوطني الألف، وأدعو الله أن يدوم الأمن والأمان على وطني الحبيب في ظل القيادة الرشيدة للملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان أطال الله بأعمارهما أعواماً مديدة وحفظهما الله".يمكنك التعرف إلى: فهد المطيري لـ"الخليج 365": أُراهن على نجاح فيلم "القيد" وهو يتحدث عن ثقافاتنا القديمة بشكل مختلفأما الفنانة أماني الجميل، فقد افتخرت كونها سعودية وقالت: "كل عام ووطني بخير، وكل عام والسعودية بخير، اللهم أدم الأمن والأمان بمناسبةعلى بلادي، وأحب أن أنتهز هذه الفرصة وأهنئ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أطال الله في عمره وولي عهده الأمين فخرنا وفخر كل سعودي محقق الأحلام والرؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وأقول من القلب الله يديم عزهم".

وتابعت قائلة: "بهذه المناسبة أريد أن أروي حكاية صغيرة وهي عندما وصلت عمر الخمسين وتقاعدت وكنت بالمنزل الجميع قال لي: العمر مجرد رقم، وإذا عندك حلم تستطيعين أن تحققيه خاصة أنك تعيشين في بلد فتحت الفرص وفتحت قلبها للجميع، واكتشفت أن العمر مو رقم، العمر وطن، وطن تولد به وتتربى وتكبر وتتعلم به، تحبه وتتزوج وتنجب أبناء وتموت فيه، وطن فيه أهلك وأحبابك وناسك وذكرياتك وحياتك وكل شي لك، كثير أنا فخورة إني سعودية، إني بهذا البلد بطل آل سعود الكرام وكل عام وأنتم بخير ".

يمكنك متابعة: خاص لـ الخليج 365 أماني الجميل.. فيلم غمرة أول تجاربي ...

ملك أبو زيد: السعودية بلدي الثاني

روان الخالد: أهنئ الحكومة والشعب

ذكرى اليوم الوطني ذكرى متجددة

ومن الكويت هنأت الفنانة ملك أبو زيد السعودية بيومها الوطني 95 قائلة: "كل عام والمملكة بلدي الثاني بألف خير، وأتمنى من الله أن يديم الأمن والأمان والازدهار بالسعودية".وهنأت الفنانة روان الخالد السعودية حكومة وشعباً قائلة: "كل عام ووطننا الغالي بخير وعز وازدهار، أحب أن أهنئ الحكومة والشعب السعودي بمناسبة قدوم، وتحياتي لـ مجلة الخليج 365 أيضاً أقدم لها التهنئة بمناسبة95".فيما اختتمت تهاني95 سفيرة النوايا الحسنة والممثلة رند بن علي قائلة: "بكل معاني الفخر والاعتزاز نحتفل95 لوطننا الغالي في ظل قيادتنا الحكيمة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، واليوم الوطني هو ذكرى عزيزة متجددة في وجدان الشعب السعودي، اللهم أدم على بلادنا أمنها ورخاءها واستقرارها".

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».