السعودية تحتفي بيومها الوطني الـ95 غداً تحت شعار “عزنا بطبعنا”

بيروت - نادين الأحمد - تحتفي المملكة العربية السعودية قيادةً وشعبًا، يوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر الجاري، بيومها الوطني الخامس والتسعين تحت شعار «عزنا بطبعنا».

يجسد هذا اليوم حدثًا تاريخيًا بارزًا، لارتباطه بصدور الأمر الملكي عن الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود بإعلان توحيد أرجاء البلاد تحت اسم المملكة العربية السعودية، واختيار يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1351 الموافق 23 سبتمبر 1932م يومًا للاحتفاء به.

 

