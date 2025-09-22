جيسيكا عازار تحتفل بيوم ميلادها برفقة ولديها وسط أجواء مليئة بالفرح

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 سبتمبر 2025 06:59 مساءً - شاركت الإعلامية جيسيكا عازار عبر حسابها على إنستغرام صورًا وهي تحتفل بيوم ميلادها برفقة ولديها فهد وشاها، معبرة عن سعادتها وامتنانها لأن ولديها يشاركانها الاحتفال بيوم ميلادها معلقة على الصور بكلمة "ممتنة".

قالب حلوى الاحتفال ملفت للنظر ومزين بالفراولة والزهور

بفرحة كبيرة وابتسامة طغت على كل الصور التي نشرتها عبر حسابها على إنستغرام، أطلت الإعلامية جيسيكا عازار، وهي تحتضن ولديها فهد وشاها وتضمهما بين ذراعيها وهم يحتفلون جميعًا بيوم ميلادها ويطفئون معًا شموع قالب الحلوى الذي جاء شكله ملفتًا، مزينًا بالفراولة والزهور، وسط أجواء عائلية دافئة مليئة بالفرح. وهذا ما وصفته بتعليقها على الصور بأنها ممتنة لهذه اللحظات العائلية الجميلة والسعيدة التي تعيشها مع زوجها رجل الإعمال محمد صوفان وولديهما فهد وشاها.

وقد تلقت جيسيكا عازار العديد من التهاني بيوم ميلادها من محبيها ومتابعيها والعديد من أصدقائها الفنانين كما نالت صور جيسيكا وولديها، الكثير من إلإعجاب فعايدتها شقيقتها المذيغة والممثلة جينفير عازار ووضعت رمز القلب الأحمر. كذلك تمنت كريستينا صعب زوجة إيلي صعب جونيور يوم ميلاد سعيد لجيسيكا وكذلك فعل الإعلامي محمد قيس وغيرهما.

تحب جيسيكا عازار مشاركة لحظات عائلية جميلة مع متابعيها

تحرص دائمًا الإعلامية جيسيكا عازار على مشاركة لحظات عائلية جميلة مع متابعيها من مراحل حملها بطفليها إلى لحظة ولادتهما ومختلف المراحل والمناسبات العائلية، ومنها مؤخرًا احتفالها بذكرى زواجها الرابع من زوجها محمد صوفان حيث شاركت مجموعة صور من مراسم حفل زفافهما المدني الذي تمّ في قبرص حيث ظهرت بفستان زفاف أبيض بسيط أنيق وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها وحملت باقة من الزهور البيضاء فيما ارتدى محمد بدلة سوداء مع قميص أبيض. وعلقت على الصورة "4 سنوات من السعادة".

جيسيكا عازار عائدة إلى الشاشة

ومؤخرًا أعلنت الإعلامية جيسيكا عازار أنها عازمة على العودة قريبًا إلى الشاشة مع برنامجها الحواري 40 على شاشة الـ mtv مطلع العام المقبل 2026 حيث سيشهد بعض التعديلات والتحديثات. وكانت جيسيكا عازار غابت فترة عن الشاشة بسبب وضعها لطفلتها شاها في سبتمبر 2024 في أحد المستشفيات في ولاية فيرجينيا في الولايات المتحدة. ونشرت جيسيكا عازار حينها عبر ستوري حسابها على إنستغرام صورة عبارة عن بطاقة ترحيبية بقدوم طفلتها شاها، توسطها شريط كبير باللون الوردي. وكُتب على البطاقة عبارات ناعمة موجهة للطفلة شاها من قبل والديها جيسيكا عازار ومحمد صوفان اللذين شبها طفلتهما بالفراشة الصغيرة وأيضاً بالنور الساطع الذي يضيء حياتهما مرحبين بها في هذا العالم.



