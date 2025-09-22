قمة مثيرة تنتظرنا في كأس السوبر السعودي لليد: الخليج والهدى

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تتجه الأنظار مساء غدٍ الثلاثاء إلى صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف، حيث تُقام المواجهة المرتقبة في النسخة الخامسة من كأس السوبر السعودي لكرة اليد، والتي تجمع بين فريق الخليج ونظيره الهدى عند الساعة 6:30 مساءً، وسط ترقب لحضور جماهيري كبير.

### بطولة السوبر السعودي لكرة اليد

يدخل فريق الهدى اللقاء ساعيًا للحفاظ على لقبه الذي توّج به في نسخة العام الماضي 2024م، فيما يطمح الخليج إلى إضافة لقب ثالث إلى سجله بعدما حقق البطولة عامي 2022 و2023م. ويُذكر أن فريق مضر كان أول من افتتح سجل أبطال الكأس عند انطلاقها في 2021م.

### الاحتفال باليوم الوطني

وتحمل المباراة هذا العام طابعًا استثنائيًا، إذ تتزامن مع احتفالات المملكة باليوم الوطني الخامس والتسعين، ما يضفي على المواجهة أجواءً مميزة تزامناً بهذه المناسبة الغالية.