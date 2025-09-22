إذا كنتم من عشاق الدراما الكورية.. تعرفوا معنا إلى أنواعها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 سبتمبر 2025 11:18 صباحاً - تتنوع الدراما الكورية في أشكال عديدة مثل الرومانسية، والكوميديا، والدراما التاريخية، والأكشن، والخيالية، والرعب، والطبيّة، والقانونيّة، حيث تتداخل هذه الأنواع غالباً لتقديم قصصاً غنية بالعواطف والمواقف المثيرة.

وقد شهدت الدراما الكورية في تنوعها هذا استقطاباً كبيراً في عدد المشاهدات وحصدت نجاحاتٍ كبيرةً من الجمهور العالمي بسبب قصصها المثيرة وأحداثها الدرامية التي تعبّر عن حياة الكثير، حيث تسرد في أحداثها واقعاً ملموساً من حياتنا اليومية، إلى جانب أبطالها الذين تميزوا بالموهبة التمثيلية العالية والجاذبية اللافتة.

وفي مقالنا، نرصد لكم أبرز أنواع الدراما الكوية وأبرز تفاصيها.

الدراما الرومانسية

الدراما الرومانسية الكورية أو ما يُسمى بـ"كي دراما" هي نوع شعبي من المسلسلات التلفزيونية الكورية، تركز على قصص الحب والعلاقات العاطفية، وتشمل مواضيع متنوعة مثل الخيال والرومانسية الكوميدية والدراما التاريخية، ومن أبرز الأمثلة الحديثة والشهيرة "Queen of Tears"، و"Crash Landing on You"، و"It's Okay to Not Be Okay".

أبرز العناصر التي تتمتع بها الدراما الكورية الرومانسية هي الرومانسية مع عناصر خيالية، حيث تسرد قصص حب تتضمن عناصر خارقة للطبيعة أو قوى سحرية. وهناك الرومانسية الكوميدية مثل مسلسلات تجمع بين الرومانسية والفكاهة، مثل مسلسل My Love from the Star.

أما الدراما التاريخية الرومانسية فهي قصص حب تدور أحداثها في عصور تاريخية قديمة، مثل مسلسل "Love of the Red Moon" الذي تدور أحداثه في العصور الملكية القديمة. إلى جانب ذلك هناك الدراما الرومانسية المأساوية التي تسرد قصص حب مؤثرة تنتهي بنهايات حزينة، مثل مسلسل "The Hymn of Death".

الدراما الأكشن

الدراما الكورية الأكشن أو ما يسمى بـ"أكشن كاي دراما" هي نوع من المسلسلات التلفزيونية الكورية التي تركز على الإثارة، التشويق، مشاهد القتال العنيفة، والتحديات الخطرة التي تواجه الشخصيات الرئيسية، وغالباً ما يمزج هذا النوع بعناصر الجريمة والدراما القانونية والرومانسية لخلق قصة شيقة ومليئة بالإثارة.

تقدم هذه الدراما خصائص عديدة أبرزها الإثارة والتشويق من خلال مشاهد القتال والمطاردات والمؤامرات، المبتكرة التي تتميز باستخدام أدوات غير تقليدية في بعض الأحيان. كذلك تعرض عناصر الصراع والمواجهة حيث تواجه الشخصيات الرئيسية أعداء أقوياء، مما يجعل انتصاراتهم تبدو أكثر إرضاءً للمشاهد.

ولا تقتصر الدراما الكورية على الأكشن، بل تدمج عناصر من الجريمة، الدراما القانونية، وحتى الرومانسية لخلق قصة متكاملة. وقد تتناول في بعض الأحيان قضايا اجتماعية أكثر عمقاً مما تقدمه الدراما الرومانسية التقليدية.

من الأمثلة على الدراما الكورية التي تجمع بين الأكشن وعناصر أخرى: "Vagabond, Healer" ،"Squid Game"، و"Vincenzo".

الدراما الخيالية

الدراما الكورية الخيالية تشمل مجموعة واسعة من المسلسلات التي تستخدم عناصر غير واقعية مثل السفر عبر الزمن، التناسخ، الكائنات الخارقة للطبيعة، والعوالم الأسطورية. تجمع هذه الدراما بين الغموض وعناصر من العوالم الأخرى، مما يجعلها مشوقة للمشاهدة، كما تستفيد الثقافة الكورية الغنية بالفولكلور والأساطير (مثل ثعالب ذوات الذيول التسعة، أو المخلوقات الخارقة) في خلق قصص فريدة. وغالباً ما تتسم هذه المسلسلات بقصص حب عميقة، حيث تزيد البيئات الخيالية من قوة الرومانسية والجاذبية. وتوفر هذه الدراما فرصة للهروب من الواقع عبر عوالم خيالية غامضة وجذابة.

أبرز المسلسلات التي تناولت الدراما الخيالية:

مسلسل "Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo" الذي يروي قصة امرأة من العصر الحديث تنتقل إلى عهد مملكة غوريو في كوريا وتعيش كأميرة، مع قصة حب مؤثرة في بيئة تاريخية.

مسلسل "The Legend of the Blue Sea"هو دراما رومانسية خيالية تجمع بين حورية بحر ومحتال، مستوحاة من حكاية كورية كلاسيكية، وهي من الأعمال الناجحة التي تناولت حوريات البحر في الدراما الكورية.

مسلسل "Guardian: The Lonely and Great God" يروي المسلسل قصة غولبن (Goblin) الذي يحتاج إلى العثور على عروسه البشرية لإنهاء لعنته الخالدة.

دراما الرعب

دراما الرعب الكورية هي مسلسلات تلفزيونية كورية جنوبية تندرج تحت نوع الرعب، وتميزت بتركيزها على التعليق الاجتماعي، التوجيه الأسلوبي، ومزج الأنواع الفنية، بدلاً من التركيز على العنف الصريح. تستخدم قصص الرعب في كوريا كأداة للتعبير عن الآراء السياسية والاجتماعية، وقد حققت شعبية عالمية واسعة، لا سيما على منصات البث العالمية.

غالباً ما تتعمق هذه الدراما في معاناة الشخصيات وتستكشف القضايا الاجتماعية مثل إهمال الأطفال وغياب الأبوة. كما يعتبر المخرجون الكوريون الرعب وسيلة للتعبير عن آرائهم السياسية والاجتماعية، مما يجعل القصص ذات مغزى أعمق. وتتسم دراما الرعب الكورية بمزج أنواع مختلفة، مثل الرعب مع الإثارة أو الرومانسية أو الغموض، مما يخلق تجربة مشاهدة فريدة ومتعددة الأبعاد، وتتميز بالصور الجذابة والمؤثرات البصرية الآسرة، مما يعزز الجانب الجمالي والدرامي للمحتوى، حيث اكتسبت شعبية عالمية واسعة بفضل منصات البث، وساهمت في لفت الانتباه الدولي للسينما الكورية الجنوبية.

أبرز المسلسلات الكورية التي تميزت بعنصر الرعب مسلسل:

مسلسل "All of Us Are Dead" وهو دراما عن تفشي فيروس زومبي في مدرسة ثانوية، مع التركيز على صراع الطلاب للبقاء.

مسلسل "Kingdom" الذي تدور أحداثه في فترة العصور الوسطى في عصر جوسون، ويستعرض انتشار فيروس الموتى الأحياء.

مسلسل "A Korean Odyssey" هو دراما خيالية تجمع بين العناصر الخارقة للطبيعة والرومانسية.

مسلسل "The Master's Sun" هو دراما تجمع بين الرعب والكوميديا والرومانسية، ويتحدث عن فتاة تستطيع رؤية الأشباح.

الدراما الطبية والقانونية

الدراما الطبية والقانونية الكورية هي مسلسلات تلفزيونية تركز على حياة وعمل الأطباء أو المحامين وتتناول قضايا أخلاقية واجتماعية معقدة تتعلق بمهنتهم والحياة اليومية في كوريا الجنوبية. تتميز هذه الأعمال بالواقعية من خلال تصوير دقيق للأنظمة الصحية والقضائية، وسرد قصص مؤثرة تركز على الجوانب الإنسانية والعاطفية للشخصيات وتفاعلاتهم مع التحديات المهنية والشخصية.

تسلط الدراما الكورية الطبية الضوء على نظام الرعاية الصحية، وتصوّر العمليات الجراحية المعقدة، وحالات الطوارئ، والمعضلات الأخلاقية التي يواجهها الأطباء. كما تتناول في محتواها الصراعات الداخلية للشخصيات، والتفاني الدؤوب لإنقاذ الأرواح، وتقدم نافذة على تعقيد مهنة الطب.

أما الدراما الكورية القانونية تُركز على المحامين والمدعين العامين الذين يسعون لتحقيق العدالة في مواجهة الفساد والمعاملة غير العادلة في المجتمع. وقد تكون ذات طابع تعليمي، حيث تشرح القضايا القانونية وتُظهر كيف يتعامل المحامون معها في حياتهم اليومية.

بعض الأمثلة عن مسلسلات كورية ذات طابع طبي وقانوني:

مسلسل "Extraordinary Attorney Woo" الذي يركز على قصة محامية بارعة مصابة بالتوحد وهي تقوم بالدفاع عن موكليها في قضايا مختلفة. المسلسل يقدم خليطاً قوياً من الدراما القانونية مع التركيز على التحديات الشخصية والاجتماعية التي تواجهها البطلة في حياتها المهنية والشخصية.

مسلسل "The Good Doctor" يركز في الأساس على الدراما الطبية، كما يتناول القضايا الأخلاقية التي يواجهها جراح موهوب لكنه يعاني من التوحد ومتلازمة الموهوب، وكيف يتعامل مع أقرانه ويدافع عن مرضاه داخل أروقة المستشفى.

مسلسل "Ghost Doctor" يجمع هذا المسلسل بين الدراما الطبية وعناصر الخيال العلمي، حيث يتقاسم طبيبان جسداً واحداً. بينما يدور حول الطب بشكل أساسي، فإن طبيعة العمليات الجراحية والقرارات الطبية المعقدة قد تلامس قضايا قانونية أو أخلاقية من منظور مختلف.

