دارة الملك عبدالعزيز تصدر كتابًا توثيقيًّا حول “تاريخ اليوم الوطني السعودي”

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أصدرت دارة الملك عبدالعزيز كتاباً حصرياً بعنوان “تاريخ ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية”، في إطار الاحتفال بالذكرى الخامسة والتسعين لليوم الوطني، وذلك بهدف تسليط الضوء على مسار الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

يتناول الكتاب بدقة وعمق نشأة وتطور الاحتفال باليوم الوطني على مر العصور، مستنداً إلى وثائق رسمية ومحفوظات وطنية، مصحوباً بصور وأفلام توثق الاحتفالات التاريخية والشعبية التي شهدتها المملكة.

ويسلط الكتاب الضوء على الدور الرئيسي الذي تلعبه الجهات الرسمية والشعبية في الاحتفال باليوم الوطني، بالإضافة إلى مشاركة الدول العربية والإسلامية والصديقة في هذه المناسبة، مما يعكس مكانة المملكة على الساحة الدولية.

وأكدت دارة الملك عبدالعزيز أن إصدار هذا الكتاب يأتي في إطار رسالتها الوطنية في حفظ تاريخ المملكة وتوثيقه، وإثراء الدراسات التاريخية للأجيال القادمة، معبرة عن التزامها الدائم بدورها الوطني في نشر المعرفة التاريخية.

يعتبر هذا الإصدار إضافة مميزة لسلسلة إصدارات الدارة التي تعمل على توثيق مسيرة الدولة السعودية ونقل التراث الوطني إلى الأجيال القادمة. يمكن الحصول على الكتاب من جناح دارة الملك عبدالعزيز في معرض الرياض الدولي للكتاب، أو من خلال مراكز بيع الدارة، أو عبر متجرها الرقمي على الإنترنت، أو من خلال الموزعين المعتمدين.