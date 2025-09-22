تحقيق رؤية المملكة 2030 لأرقام قياسية في اليوم الوطني الخامس والتسعين

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يحتفل الشعب السعودي اليوم باليوم الوطني الخامس والتسعين للمملكة، وهذه المناسبة تُعتبر فرصة للاعتزاز بالإنجازات الكبيرة التي حققتها المملكة في مختلف المجالات. تحقيقات مؤشرات رؤية 2030 تُظهر تقدمًا كبيرًا في تحقيق الأهداف المرسومة، حيث بلغت نسبة المبادرات المكتملة 85%، وتم تحقيق 93% من مؤشرات الرؤية للبرامج والإستراتيجيات الوطنية.

في مجال الحج والعمرة، سجلت المملكة أعلى رقم تاريخي بوصول أعداد المعتمرين إلى 16.92 مليون معتمر، متجاوزة بذلك الأهداف المسطرة. وفي مجال الإسكان، بلغت نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن 65.4%، ووصلت تغطية خدمات الرعاية الصحية إلى 96.4% من التجمعات السكانية.

وتبينت مؤشرات “التقرير السنوي” تضاعف إجمالي الأصول المُدارة لصندوق الاستثمارات العامة، وازدياد مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي السعودي بنسبة 47%. وفي مجال التعليم، صُنفت 4 جامعات سعودية ضمن أفضل 500 جامعة في العالم.

تحققت المملكة أيضًا تقدمًا كبيرًا في مجال الريادة الرقمية والاستثمار الجريء، وتصدرت مؤشرات عدة على المستوى العالمي. وفي مجال الصحة، شهدت المملكة إنجازات كبيرة منها دخول مستشفى صحة الافتراضي موسوعة غينيس.

وفي مجال السياحة، ارتفعت الإيرادات السياحية الدولية بنسبة 148%، وحققت المملكة نموًا قياسيًا في إنفاق الزوار القادمين من الخارج. وفي نهاية العام 2025، تستمر رؤية المملكة 2030 في تحقيق الإنجازات وتحقيق الأهداف المسطرة للمستقبل.