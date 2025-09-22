تكنولوجيا: ميدياتك تكشف عن شريحة Dimensity 9500 الرائدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت ميدياتك عن أحدث شرائحها الرائدة Dimensity 9500، مؤكدة أنها تضع معيارًا جديدًا في الذكاء الاصطناعي على الجهاز، وتجربة الألعاب، وكفاءة استهلاك الطاقة.

تعتمد الشريحة على الجيل الجديد من أنوية Arm بتصميم “All Big Core”. فهي تتكون من نواة Arm C1-Ultra بتردد 4.21 جيجاهرتز، وثلاث أنوية C1-Premium، وأربع أنوية C1-Pro، لتشكّل معًا تصميمًا ثماني النواة.

ووفقًا لميدياتك، يحقق المعالج أداءً أعلى بنسبة 32% في النواة الواحدة و17% في الأداء متعدد النوى مقارنةً بـ Dimensity 9400، بينما تستهلك النواة الفائقة طاقة أقل بنسبة تصل إلى 55% عند الأداء الأقصى.

كما أُعلن عن تحسن كفاءة تعدد المهام بنسبة 30%. وتدعم الشريحة معيار Armv9.3 مع تعليمات SME2 الجديدة لتعزيز سرعة وكفاءة معالجة الذكاء الاصطناعي.

ومن جانب التخزين، توفر الشريحة دعمًا جديدًا لذاكرة UFS 4.1 رباعية القنوات، ما يضاعف سرعة نقل البيانات المتسلسلة بنسبة 100%.

أما على صعيد الرسوميات، فتأتي الشريحة مع معالج Arm G1-Ultra GPU، الذي يمنح أداءً أعلى بنسبة 33% وكفاءة طاقة أفضل بنسبة 42%. كما ضاعفت ميدياتك عدد وحدات تتبع الأشعة، ما يمنح سرعة أكبر بنسبة 112% في الأداء، مع دعم ألعاب بتتبع أشعة حتى 120 إطارًا في الثانية باستخدام تقنيات Interpolation. وتدعم

الشريحة كذلك واجهة Vulkan لتتبع الأشعة، بالإضافة إلى ميزات Unreal Engine 5 مثل MegaLights وNanite.

وتحتوي الشريحة على معالج الذكاء الاصطناعي NPU 990 من الجيل التاسع مع محرك Generative AI Engine 2.0، الذي يضاعف القدرة الحسابية مقارنة بالجيل السابق، ويقدّم تقنية BitNet لمعالجة النماذج الكبيرة بكفاءة أعلى واستهلاك طاقة أقل بنسبة 33%.

كما تضاعف قدرات الحساب الصحيح والعشري، ما يتيح سرعة أكبر بنسبة 100% في مخرجات النماذج اللغوية ذات 3 مليارات معامل، ومعالجة نصوص طويلة تصل إلى 128 ألف رمز، بالإضافة إلى توليد صور بدقة 4K مع خفض استهلاك الطاقة بنسبة 56% عند الأداء الأقصى.

ويعتمد هذا المعالج على بنية جديدة “Compute-in-Memory” لخفض استهلاك الطاقة وتمكين تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي بشكل مستمر.

وفي جانب التصوير، زُوّدت الشريحة بمعالج الصور MediaTek Imagiq 1190 الذي يدعم معالجة RAW مسبقة حتى 200 ميجابكسل مع تتبع تركيز مستمر بسرعة 30 إطارًا في الثانية، إلى جانب محرك بورتريه جديد يدعم تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية. كما تدعم الشريحة ميزة MiraVision Adaptive Display الحديثة.

أما في الاتصال، فتستهلك الشريحة طاقة أقل بنسبة 10% في وضع 5G و20% أقل في وضع Wi-Fi، بينما توفر تقنية دمج الترددات 5CC عرض نطاق ترددي أعلى بنسبة 15%. كما ترفع تقنيات التموضع الذكي والاختيار التلقائي للشبكات دقة تحديد المواقع بنسبة 20%، وتخفض زمن الاستجابة في الشبكة بنسبة 50% بفضل التنبؤ بالازدحام باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ستنافس شريحة Dimensity 9500 مباشرة مع Snapdragon 8 Elite Gen 5 من كوالكوم في هواتف الفئة الرائدة، ومن المتوقع ظهورها قريبًا في هواتف مثل Oppo Find X9 Pro وVivo X300.

