البلاديوم يرتفع بنحو 3% بفعل مخاوف نقص المعروض

انخفضت عملة بيتكوين بشكل حاد يوم الإثنين، متراجعةً من أعلى مستوى في شهر الذي سجلته الأسبوع الماضي، مع تجاهل المستثمرين لخفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وانتظارهم مؤشرات أوضح بشأن الاقتصاد الأميركي وتدفق تصريحات من أعضاء ومسؤولي البنك المركزي الأمريكي بشأن السياسة النقدية.



وأكبر عملة مشفرة في العالم جرى تداولها أخيراً عند 112,843 دولاراً، منخفضةً بنسبة 2.5% بحلول الساعة 02:11 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (06:11 بتوقيت غرينتش)، بعد أن تراجعت من ذروتها الأسبوع الماضي قرب 118,000 دولار، وهو أقوى مستوى منذ منتصف أغسطس.



وكانت بيتكوين أنهت تعاملات الأسبوع الماضي مستقرةً إلى حد كبير، حيث عوّض الحذر بشأن مسار التيسير النقدي في المستقبل مكاسبها التي تحققت بدعم من التفاؤل بخفض الفائدة.

في غضون ذلك، تكبّدت العملات البديلة (Altcoins) خسائر أشد يوم الإثنين، إذ هوى إيثريوم بما يقارب 10%.



وجاءت الضغوط على معنويات أسواق العملات المشفرة جزئياً بعد اعتراف شركة Praetorian Group International، وهي شركة لتداول العملات المشفرة، بالذنب أمام وزارة العدل الأميركية في تشغيلها مخططاً احتيالياً (بونزي) كلّف أكثر من 90,000 مستثمر ما لا يقل عن 62 مليون دولار.



ولا تزال الأسواق المشفرة أيضاً تواجه شكوك المستثمرين بشأن الخزائن المؤسسية مثل شركة Strategy (المعروفة سابقاً باسم MicroStrategy المدرجة في ناسداك: MSTR)، وسط تساؤلات متزايدة حول قدرتها على الاستمرار على المدى الطويل.



المتداولون يترقبون خطابات مسؤولي الفيدرالي لرسم مسار الفائدة



جاء التراجع بعد خفض الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي، وهو ما دعم في البداية الطلب على الأصول عالية المخاطر عبر إضعاف الدولار وخفض تكاليف التمويل.



لكن تعليقات رئيس الفيدرالي جيروم باول المتوازنة عقب القرار، والتي شدّد فيها على أن أي خطوات مستقبلية ستعتمد على البيانات الاقتصادية الواردة، كبحت توقعات الدخول في دورة تيسير قوية.



ويستعد المستثمرون الآن لتصريحات هذا الأسبوع من أكثر من 10 مسؤولين بالفيدرالي، بمن فيهم باول، والتي قد توفّر مزيداً من الوضوح بشأن مسار السياسة النقدية. كما من المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) – المقياس المفضل للفيدرالي للتضخم – يوم الجمعة المقبل.



ومن المرجّح أن يضغط نبرة متشددة على بيتكوين والأصول عالية المخاطر الأخرى، بينما قد تعيد الإشارات إلى خفض إضافي إشعال الزخم من جديد.



وعلى الرغم من التراجع الأخير، لا تزال بيتكوين مرتفعة بنحو 5% في سبتمبر، مدعومةً بتحسّن أوضاع السيولة. كما حققت مكاسب تفوق 20% منذ بداية عام 2025، بفضل التدفقات المؤسسية والتفاؤل حيال التوسع في تبنيها، لكنها ما تزال أدنى بكثير من أعلى مستوى لها على الإطلاق فوق 124,000 دولار، والمسجل في وقت سابق من هذا العام.