ما حقيقة ارتباط أحمد العوضي وزواجه قريبًا؟ أعرفوا الإجابة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 سبتمبر 2025 04:03 مساءً - على هامش تكريمه في حفل "دير جيست" أوضح الفنان أحمد العوضي حقيقة ارتباطه عاطفيًا وزواجه قريبًا، مؤكدًا أنه منشغل حاليًا في التجهيز لمسلسله الرمضاني الجديد "علي كلاي".

ما حقيقة ارتباط أحمد العوضي وزواجه قريبًا؟

أحمد العوضي يستعد لـ "علي كلاي" في رمضان 2026

نفى النجم أحمد العوضي من خلال لقاء صحفي، ارتباطه عاطفيًا وإقباله على خطوة الزواج خلال الفترة المقبلة، قائلًا: "مفيش أي حاجة حاليًا، ولو بحب وهتجوز أكيد مش هقول دا عشان الترند، لكن هقول كده عشان لازم أعلن، والقلب وما يريد"، موضحًا أنه ليس لديه مواصفات معينة لشريكة حياته، مؤكداً على إنشغاله خلال الفترة الحالية بالتجهيز لمسلسله الرمضاني المقبل 2026 والذي يحمل اسم "علي كلاي"؛ وجاء ذلك على هامش تكريمه في حفل "دير جيست" وذلك عن دوره في مسلسله الرمضاني الماضي 2025 "فهد البطل".وكانقد كشف مؤخرًا عن بعض الملامح الخاصة بشخصية مسلسله الجديد، وقال خلال بث مباشر عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "أكيد كلاي هيطلع ملاكم، بس ملاكم إزاي ده اللي هنشوفه، وهسيبكم تتخيلوا، هو مش ملاكم بالمعنى اللي ممكن تتوقعوه".

وتابع حديثه قائلاً: "علي كلاي هيطلع جدع وابن بلد وبيضرب الناس كلها، أومال اسمه البطل ليه؟ علشان يطلع كويس وجدع وتقلده، وتبقى عاوز أخوك الصغير وابنك يبقى زيه، مش ده دوري؟ ليه أطلعه وحش؟ أنا ما بطلعش وحش أنا بطلع حلو"، وأنهى حديثه قائلاً: "أوعدكم المرة دي النهاية تبقى كويسة، مش هعمل لكم نهاية صادمة زي كل مرة".

أطلعوا على أكشن ممزوج بالكوميديا.. تفاصيل فيلم أحمد العوضي الجديد البوب

العوضي يستعد لتجربة سينمائية

من ناحيةٍ أخرى، من المفترض أن تشهد الفترة القادمة عملاً سينمائياً جديداً، وذلك بعدما أعلن مؤخراً عن تعاقده علي أحدث أفلامه السينمائية بعنوان "البوب"، وهو فيلم أكشن كوميدي وسيكون مفاجأة للجمهور.

وأكد العوضي أنه بدأ الجلسات التحضيرية الخاصة بالعمل مع منتجي العمل المنتج أحمد السبكي والمنتج كريم السبكي للاستقرار على باقي أبطال العمل ومخرج العمل، وذلك للاستقرار على الترشيحات النهائية، حيث تم رصد ميزانية كبيرة للعمل للخروج بأفضل صورة لإبهار الجمهور العظيم.

مسلسل "فهد البطل"

https://www.instagram.com/p/DFiraRSMDEC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DFiraRSMDEC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DFiraRSMDEC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

وتألق النجمفي موسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل "فهد البطل" من تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي. وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، وجسَّدشخصية فهد، الشاب الصعيدي الذي يهرب بصحبة شقيقته من عائلته بعد مقتل والده على يد عمه، وبعد استقراره في القاهرة وبدء حياة جديدة، يدخل في صراعات لا تنتهي، ويقرر الانتقام من الذين ظلموه.

وتضم قائمة أبطال مسلسل "فهد البطل"، إلى جانب أحمد العوضي، كلاً من: ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي، يارا السكري، عصام السقا، صفاء الطوخي، حجاج عبد العظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمي، مجدي بدر، محمد مهران، زينة منصور، محمد أبو داوود، مراد فكري صادق.

يمكنكم متابعة فنانون يحجزون مقاعدهم مبكراً في مسلسلات رمضان 2026.. محمد رمضان وأحمد العوضي

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»