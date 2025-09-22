القبض على الفنانة بوسي في مطار القاهرة ومنعها من السّفر… اقرأ التفاصيل

أوقفت السّلطات الأمنيّة في مطار القاهرة الدّوليّ في السّاعات الماضية الفنّانة الشّعبيّة بوسي أثناء استعدادها للسّفر إلى دبي، وذلك تنفيذًا لقرار صادر عن النّائب العام يقضي بمنعها من مغادرة البلاد.

وأكّدت مصادر أمنيّة أنّ عملية التّوقيف جرت خلال إنهاء المطربة المصريّة إجراءات سفرها، إذ أظهرت الفحوص الأمنيّة وجود أحكام قضائيّة واجبة التّنفيذ بحقّها في قضايا متعلّقة بإصدار شيكّات بدون رصيد.

وتمكّنت الأجهزة المعنيّة بقيادة اللواء عبد النّاصر موافي، مدير الإدارة العامّة لمباحث المطار، من القبض عليها على الفور، ليجري اقتيادها إلى الجهات المختصّة لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة.

وأوضحت المصادر أنّه جرى إخطار النّيابة العامّة بالواقعة، تمهيدًا لبدء التّحقيقات بشأن الأحكام الصّادرة ضدها، والبالغ عددها ثلاثة، مع استمرار منعها من السّفر إلى حين البتّ في القضايا المرفوعة بحقّها.