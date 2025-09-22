The conjuring: Last Rites.. النجاح في جذب المُشاهد لمتابعة الرحلة النهائية لـ"إد و لورين"

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 سبتمبر 2025 04:03 مساءً - مع مطلع سبتمبر الجاري، تم طرح فيلم The conjuring: Last Rites بدور العرض السينمائي في أمريكا وعدد من الدول الأوربية والعربية، ويُعد الفيلم هو الجزء الخامس من سلسلة أفلام The Conjuring، التي تم بدء عرضها منذ عام 2013 وحققت نجاحاً كبيراً حول العالم.

الإخراج والسيناريو أبرز العناصر بـThe conjuring: Last Rites

على مدار 12 عاماً، تابع الجمهور بكافة أنحاء العالم تفاصيل حياة مُطاردي الأشباح الزوجين إد و لورين وارن، وهما الشخصيتان المستوحاتان من شخصيات وقصص حقيقية، إلا أن الجزء الجديدتناول بشكل أكبر تفاصيل حياتهما الشخصية والاجتماعية منذ ميلاد ابنتهما، وقرارهما الابتعاد عن العمل في مُطاردة الأشباح ولكنهما يعودا مرة أخرى في مهمة أخيرة لإنقاذ إحدى العائلات، وحينها يكتشفان بأن الأمر يرتبط بهما أيضاً وبلعنة أحاطت بابنتهما منذ لحظات ميلادها الأولى.

وجاء الفيلم من إخراج الأمريكي مايكل تشافيز، والذي أخرج من قبل الجزء الرابع من الفيلم والذي جاء بعنوان The Conjuring: The Devil Made Me Do It، وتم عرضه عام 2021. وفي هذا الجزء تميز تشافيز باستخدام كافة أدواته الإخراجية ما بين التصوير والإضاءة والمونتاج والخدع البصرية لخلق حالة من الغموض والرعب لدى المشاهد والحفاظ على انتباهه لمُتابعة أحداث الفيلم، ولكن يبقى الجزء المُميز بشكلٍ حقيقي بالفيلم هو السيناريو الذي نجح في سرد تفاصيل حياة كل من إد و لورين وارن بشكلٍ متماسك دون التأثير على حالة الرعب والغموض التي تتطلبها أحداث الفيلم.

باتريك ويلسون وفيرا فارميجا ينجحان في تجسيد الشخصية لسنوات

View this post on Instagram A post shared by The Conjuring (@theconjuring)

وعلى جانبٍ آخر، نجح كل من النجم باتريك ويلسون والنجمة فيرا فارميجا في تجسيد شخصيتي الزوجين مُطاردي الأشباح إد و لورين وارن، الذي برز بشكلٍ حقيقي في حفاظهما طوال ما يتجاوز العشر سنوات على الأداء الخاص بالشخصيتين وما يتبعهما من تطور على مدار أجزء الفيلم لسرد الأحداث والتي جاءت مستوحاة من شخصيات حقيقية.

كما شاركت ببطولة الفيلم الممثلة الأمريكية ماديسون لولر، التي جسدت شخصية ابنتهما وجاء أداؤها واقعياً بدرجة كبيرة مما أضاف للفيلم مصداقية لدى المُشاهد، ويبقى الفيلم بشكل عام تجربة مُميزة ومُختلفة لمُحبي أفلام الرعب والغموض ونجح صُناعه في إعطاء جرعة من الخوف الحقيقي والأحداث المُترابطة لجعله واحداً من أبرز سلاسل الأفلام السينمائية التي تم تقديمها في السنوات الأخيرة والتي يرى كثيرون بأنها ستعيش لسنوات.

