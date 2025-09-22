بعد لقائه الملك تشارلز… الأمير هاري وميغان ماركل يسرقان الأضواء بظهور مفاجئ

شارك الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل في حفل خيري مفاجئ مساء السبت (العشرين من سبتمبر) ضمن فعاليّة One805LIVE! Rock for First Responders الّتي أقيمت في مزرعة الممثّل كيفن كوستنر الشّهيرة “Field of Dreams” في سانتا باربرا – كاليفورنيا.

الفعاليّة تهدف إلى جمع التّبرّعات لشراء المعدّات الأساسيّة ودعم برامج الصّحّة النّفسيّة الخاصّة برجال الإطفاء والمسعفين في مقاطعة سانتا باربرا.

وحضر الحفل عدد من النّجوم البارزة مثل أوبرا وينفري، روب لو، وماريا شرايفر، وتخلّلته عروض موسيقيّة لفرق وفنّانين بينهم تريشا ييروود، غود شارلوت، ذا فري وغيرهم.

وخلال وقوفه على المسرح، شوهد الأمير هاري وهو يتفاعل بلحظة لطيفة مع أحد الكلاب. كما صعدت ميغان إلى جانبه، وعانقته قبل أن تغادر خشبة المسرح لمتابعته من الجانب وهو يقدّم جائزة لرئيس جهاز الإطفاء في مقاطعة سانتا باربرا، مارك هارتويغ.

يُذكر أنّ الأمير هاري وميغان، المقيمَين في مقاطعة سانتا باربرا، ليسا غريبَين عن هذا الحدث السّنويّ، إذ كرّم هاري العام الماضي أحد طيّاري الدّعم الجوّيّ، كما سبق لهما أن شاركا في نسخة ٢٠٢٣ أيضًا.

ويأتي هذا الظهور بعد لقاء الأمير هاري الأخير بوالده الملك تشارلز الّذي كان أوّل لقاء يجمعهما منذ فبراير ٢٠٢٤.