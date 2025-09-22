بالصّور – بطلة “التّفاح الحرام” تحتفل بزفافها في جزيرة خيوس

إحتفلت الممثّلة التّركيّة سيفدا إرجنجي بطلة مسلسل “التّفاح الحرام”، بزفافها إلى المهندس إيفه سايدوت في جزيرة خيوس اليونانيّة، بعد علاقة عاطفيّة استمرت عامًا كاملًا.

وكان الثّنائي قد عقد قرانه الأسبوع الماضي في مدينة إزمير ضمن أجواء عائليّة هادئة، ليكمل فرحته بحفل زفاف أنيق جمع الأهل والأصدقاء في أجواء رومنسيّة ساحرة.

وقد لفتت سيفدا الأنظار بإطلالتها بالثّوب الأبيض إلى جانب زوجها، إذ التقطت عدسات الكاميرا صورًا مميّزة للثّنائيّ.

سيفدا، المنحدرة من مدينة ماردين، كانت قد خطبت مطلع الشّهر الجاري في حفل تقليديّ تلاه مباشرة حفل الحناء. أمّا مراسم عقد القران الرّسميّة الّتي جرت مساء السّبت في خيوس، فقد شهدت حضور نخبة من مشاهير تركيا بينهم غونجا فوسلاتيري وبيران داملا يلماز، إذ شاركت الأخيرة كشاهدة على زواج صديقتها المقرّبة.

وتُعدّ سيفدا إرجنجي واحدة من أبرز نجمات الدّراما التّركيّة الصّاعدة الّتي حقّقت شهرة واسعة منذ بداياتها، إذ لفتت الأنظار بدورها المميّز في مسلسل “التّفاح الحرام” عام ٢٠١٨ حين مثّلت شخصيّة زينب داشديمير، الشّابة الطّموحة الذّكيّة الّتي تعيش صراعًا دراميًّا مع شقيقتها يلدز. كما شاركت في عدد من الأعمال البارزة منها: “نهضة السلاجقة العظمى” و”الماضي العزيز”.

بهذا الزّفاف المبهج، تبدأ سيفدا إرجنجي مرحلة جديدة في حياتها، وسط محبّة جمهورها الكبير الّذي تابع تفاصيل هذه المناسبة الاستثنائيّة.