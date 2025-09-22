"ممنوع دخول اليهود".. لافتة تشعل جدلاً في ألمانيا

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: قالت النيابة العامة في فلنسبورغ بألمانيا يوم الاثنين إنها بدأت تحقيقا مع مالك متجر ألماني، للاشتباه في تحريضه على الكراهية، بعد أن عرض المتجر لافتة تمنع دخول اليهود، فقد وضع صاحب المتجر لافتة كتب عليها " يُمنع اليهود من الدخول إلى هنا".

وفي نص أصغر، أوضحت اللافتة أن القاعدة التي وضعها المتجر لم تكن شخصية أو نابعة من معاداة السامية، "أنا ببساطة لا أستطيع أن أتحملك".

تمت إزالة اللافتة بعد ردود فعل غاضبة من الرأي العام، لكن مكتب المدعي العام قال إن هناك شكوكًا معقولة في أن العرض أزعج السلام وحرض على الكراهية ضد اليهود الألمان، وفقاً لما نقلته الصحافة الألمانية، ونقلت عنها صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية.

يُشتبه في أن الملصق ينتهك كرامة اليهود المقيمين في ألمانيا، من خلال ازدرائهم عمدًا بسبب يهوديتهم. وثمة أدلة على أن الحظر المنشور علنًا كان يهدف إلى تصوير اليهود كأفراد أدنى منزلة في المجتمع، في انتهاك لمبدأ المساواة، وفقًا لما ذكرته النيابة العامة.

"وفي تقييم الشكوك الأولية، اعتبر مكتب المدعي العام أيضًا أن مثل هذه المطالبات باستبعاد المواطنين اليهود من الحياة العامة كانت بمثابة البداية لاضطهاد اليهود في الدولة النازية".

الإجراءات ضد صاحب المتجر هانز فيلتن رايش

وقالت النيابة العامة إن الإجراءات وجهت ضد مالك المتجر هانز فيلتن رايش بعد تصريحاته التي أكد فيها أنه نشر اللافتة، صرح الرجل البالغ من العمر 60 عامًا لصحيفة شليسفيغ هولشتاينشر تسايتونغسفيرلاغ يوم الأربعاء بأنه صمم الملصق ردًا على العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ، إذ لم يستطع التمييز بين اليهود المؤيدين للحملة والرافضين لها. وأصر صاحب المتجر على موقفه رافضًا اتهامات معاداة السامية.

"يقولون دائمًا أن التاريخ لا ينبغي أن يكرر نفسه، ولكنهم بعد ذلك يفعلون ذلك بأنفسهم"، هذا ما ذكره رايش في تصريحه لـ SHZ. وقد أثارت اللافتة غضب المسؤولين الألمان، ووصفها عمدة فلنسبورغ فابيان جايير بأنها تذكرنا بـ"أحلك فصول تاريخ ألمانيا".

وعد غاير في فيديو نُشر يوم الأربعاء على فيسبوك بأنه لن يُتسامح مع إدارته، وأشارت التقارير العديدة المُقدمة إلى جهات إنفاذ القانون إلى أن الجمهور لا يتسامح مع مثل هذه المظاهر أيضًا. وحث فلنسبورغ على مواصلة تضامنها مع الجالية اليهودية فيها.

وقال السفير الإسرائيلي في ألمانيا رون بروسور على مواقع التواصل الاجتماعي إن التاريخ أظهر كيف أن مثل هذه الإشارات يتبعها زجاج مكسور وحريق ودمار. وقال بروسور على قناة إكس: "عادت ثلاثينيات القرن العشرين! لم تكن تتعلق بالصهيونية قط، بل كانت دائمًا تتعلق بالحياة اليهودية. ولن تنتهي أبدًا بسلام".