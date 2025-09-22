شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 22-09-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2025-09-22 10:48AM UTC
- استمر سعر البتكوين في الانخفاض ووصل إلى الدعم عند 112,000$.
- توقعات توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 15-19 سبتمبر 2025.
- يمكن الاشتراك في توصيات الأسهم الأمريكية، العملات الرقمية، الفوركس، وتوصيات VIP عبر تيليجرام.
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
استمر سعر البتكوين (BTCUSD) في الانخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليصل إلى مستهدفنا الصباحي عند الدعم 112,000$، ليستقر عنده محاولاً تصريف البعض من تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، في ظل تأثره بكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع تواصل الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص كثيراً من فرص تعافي السعر على المدى القريب.
أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 15-19 سبتمبر 2025
موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:
توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، البيتكوين، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًااشترك عبر تيليجرام
للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة لهذا الأسبوع (15-19 سبتمبر 2025): تقرير الأداء الكامل