شركة ميتابلانيت تستحوذ على المزيد من البيتكوين وتعلن عن أكبر صفقة لها حتى الآن!

أعلنت شركة “ميتابلانيت” اليابانية أنها اشترت 5419 بيتكوين مقابل 632.5 مليون دولار، بمتوسط سعر 116,724 دولار للعملة، في أكبر عملية استحواذ لها حتى الآن.

ارتفعت حيازات الشركة إلى 25,555 بيتكوين، بقيمة تقارب 2.71 مليار دولار، وبمتوسط تكلفة 106,065 دولار للبيتكوين.

وبحسب “The Block”، أصبحت شركة “ميتابلانيت” خامس أكبر شركة مساهمة عامة تملك بيتكوين، متقدمة على “Bullish”.

جاءت الصفقة بعد إعلان الشركة عن خطط لجمع 1.4 مليار دولار من خلال إصدار أسهم جديدة، مخصصة لشراء بيتكوين.

كما أسست شركة فرعية أمريكية لتوسيع أنشطة توليد الدخل من البيتكوين.

تراجع سهم “ميتابلانيت” بنسبة 0.5% في اليابان يوم الاثنين، لكنه لا يزال مرتفع بأكثر من 73% منذ بداية العام.

في المقابل، تراجع سعر البيتكوين بنسبة 2.5% لتُتداول عند 114,449 دولار.

